Ντελίριο ενθουσιασμού στο κέντρο της Καλαμάτας για την ιστορική άνοδο της «Μαύρης Θύελλας», δείτε βίντεο
Καλαμάτα Πανιώνιος Super League 1

Η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και κλείδωσε την άνοδο στην Super League 1 μετά από 25 χρόνια

Η Καλαμάτα περίμενε 25 ολόκληρα χρόνια αυτή τη στιγμή.

Η ομάδα της Μεσσηνίας μετά τον θρίαμβο στη Νέα Σμύρνη με 1-0 επί του Πανιωνίου εξασφάλισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs και χιλιάδες φίλοι της το γιόρτασαν με την ψυχή της.

Στο κέντρο της πόλης όλοι οι Καλαματιανοί περίμεναν την αποστολή για να την αποθεώσουν, αφού και η ομάδα έδωσε ραντεβού στην πλατεία 23ης Μαρτίου.




Από εκεί το πούλμαν κατευθύνθηκε προς την κεντρική πλατεία Β. Γεωργίου.



Τα συνθήματα, τα τραγούδια, τα πυροτεχνήματα ήταν ασταμάτητα. Η χαρά των Μεσσήνιων φιλάθλων ήταν τεράστια και όλοι εύχονται πλέον η ομάδα απλά να μην είναι φωτοβολίδα.

Ο Δήμαρχος της πόλης Θανάσης Βασιλόπουλος, παράλληλα, σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Η "Μαύρη Θύελλα" εκεί που της αξίζει! Συγχαρητήρια για την επιστροφή της ομάδας μας στα μεγάλα σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου!».

Δείτε βίντεο από την Καλαμάτα

