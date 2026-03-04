Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μπενίτεθ: Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι και είχαμε ευκαιρίες να πετύχουμε περισσότερα γκολ
Το σχόλιο του Ράφα Μπενίτεθ για τη νίκη με 4-1 του ΠΑΟ επί του ΟΦΗ ρΆ
Ευχαριστημένος από τη νίκη με 4-1 επί του ΟΦΗ στη Λεωφόρο εμφανίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας στην Cosmote TV τόνισε ότι η ομάδα του ήταν πολύ καλή και είχε ευκαιρίες και για άλλα γκολ.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
«Θεωρώ πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πετύχαμε γκολ πολύ νωρίς στο α’ ημίχρονο ωστόσο δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ αρκετά αργά στο τέλος του α’ ημιχρόνου κάτι το οποίο πήγε να μας βάλει πίεση. Το τρίτο γκολ όμως, απλοποίησε τα πράγματα και από εκεί και έπειτα ήμασταν καθολικά καλύτεροι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλα γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από την απόδοση των παικτών αλλά και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα.
Είναι αρκετά καλός ότι κάνουμε αρκετά σουτ εκτός περιοχής, έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν, είναι ένας τρόπος που θέλουμε να χρησιμοποιούμε.
‘Οσον αφορά τους σκόρερ που έβαλαν τα πρώτα τους τέρματα απόψε είναι θετικό γιατί δυσκολεύει μετά τον αντίπαλο μιας και όσον περισσότερους ποδοσφαιριστές βάζεις στην εξίσωση των γκολ τόσο πιο δύσκολο είναι για τον αντίπαλο να τους μαρκάρει».
