Finalissima 2026: Απομακρύνεται από τη Ντόχα και οδεύει προς Λονδίνο ο τελικός της Ισπανίας με την Αργεντινή
Ο αγώνας μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ισπανίας, και της κατόχου του Κόπα Αμέρικα, Αργεντινής, είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Στάδιο Lusail στη Ντόχα όμως λόγω της εμπόλεμης κατάστασης το Λονδίνο μοιάζει ως φαβορί για νέα έδρα
Οι επικεφαλής ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών από την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική θα πραγματοποιήσουν τελική συνάντηση πριν από την προθεσμία της Πέμπτης (5/3) για να αποφασίσουν αν και πού θα διεξαχθεί η «Finalissima» αυτού του μήνα μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, με το Λονδίνο να εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός, σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στο Reuters.
Ο αγώνας μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ισπανίας, και της κατόχου του Κόπα Αμέρικα, Αργεντινής, είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Στάδιο Lusail στη Ντόχα.
Ωστόσο, η διεξαγωγή του αγώνα στο Κατάρ φαίνεται πλέον ολοένα και πιο απίθανη, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανέστειλε επ’ αόριστον τα τουρνουά ποδοσφαίρου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και την εκτόξευση αντιποίνων πυραύλων στην Αραβική Χερσόνησο.
Η Ισπανική Ομοσπονδία (RFEF) πιέζει για γρήγορη λύση, συνειδητοποιώντας ότι το διεθνές διάλειμμα του Μαρτίου θεωρείται ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο-Ιούλιο στη Βόρεια Αμερική.
«Ξέρω ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, στο Ισπανικό Δημόσιο Ραδιόφωνο (RNE) τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Το πρώτο πράγμα, ως κοινωνία, είναι να σταματήσει η σύγκρουση, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτή και δεν ξέρεις πόσο θα διαρκέσει, η λύση θα ήταν, όσο δεν μπορούμε να παίξουμε εκεί, να βρούμε άλλο γήπεδο το συντομότερο δυνατό».
Το Στάδιο Wembley φιλοξένησε την προηγούμενη διοργάνωση το 2022, όταν η Αργεντινή νίκησε την Ιταλία, αλλά είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει το παιχνίδι Αγγλία - Ουρουγουάη στις 27 Μαρτίου. Ωστόσο, το Λονδίνο διαθέτει και άλλα γήπεδα ικανά να φιλοξενήσουν τον αγώνα, καθιστώντας την αγγλική πρωτεύουσα ως το πιθανότερο εναλλακτικό σενάριο, εφόσον αποκλειστεί η Ντόχα, επιβεβαίωσαν οι πηγές.
Παρά την επιθυμία να αντιμετωπίσει την Αργεντινή και υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι, οι πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η Ισπανία είχε ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά της είναι να μην χαθεί το τελευταίο παράθυρο διεθνών αγώνων πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ήδη σκέφτονταν εναλλακτικούς αντιπάλους.
Με δεδομένο ότι η Ισπανία πρόκειται επίσης να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο τρεις μέρες αργότερα, οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτούσε συμφωνία μεταξύ της RFEF, της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας UEFA, της νοτιοαμερικανικής CONMEBOL, της FIFA και της Αργεντινής FA (AFA).
Η RFEF, η AFA και η UEFA δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολίων από το Reuters.
Ένας εκπρόσωπος της CONMEBOL δήλωσε ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις τις τελευταίες μέρες αλλά δεν επιβεβαίωσε την προθεσμία της Πέμπτης ή το Λονδίνο ως προτιμώμενη έδρα.
Η Μαδρίτη προτάθηκε αρχικά από την RFEF αλλά απορρίφθηκε από την AFA, η οποία προτιμούσε ουδέτερο γήπεδο ώστε να μην δίνεται πλεονέκτημα στην Ισπανία.
Το Μαρόκο προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον αγώνα, αλλά η RFEF δεν ήθελε να στηρίξει τους μεσογειακούς γείτονές της, λόγω των εντάσεων πίσω από τα παρασκήνια σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσουν Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία. Και η Ισπανία και το Μαρόκο διεκδικούν τη φιλοξενία του τελικού.
Το Μαϊάμι επίσης εξετάστηκε ως πιθανή έδρα, καθώς ο Μέσι ζει εκεί και αγωνίζεται με τη φανέλα της Ιντερ Μαϊάμι, αλλά το Hard Rock Stadium φιλοξενεί ταυτόχρονα το τουρνουά τένις Μαϊάμι Όπεν.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
