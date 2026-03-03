Finalissima 2026: Απομακρύνεται από τη Ντόχα και οδεύει προς Λονδίνο ο τελικός της Ισπανίας με την Αργεντινή

Ο αγώνας μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ισπανίας, και της κατόχου του Κόπα Αμέρικα, Αργεντινής, είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Στάδιο Lusail στη Ντόχα όμως λόγω της εμπόλεμης κατάστασης το Λονδίνο μοιάζει ως φαβορί για νέα έδρα