ΝΒΑ: Επιστρέφει απέναντι στους Σέλτικς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο «Greek Freak» αφήνει πίσω τον τραυματισμό του στη γάμπα και ετοιμάζεται να ηγηθεί ξανά των Μπακς έπειτα από 15 αγώνες, με μοναδικό στόχο το κυνήγι του play-in στην Ανατολή
Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στην αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, σύμφωνα με το ESPN.
Ο Giannis έχει δηλωθεί επισήμως ως «αμφίβολος» στο ιατρικό δελτίο του Μιλγουόκι, έχοντας απουσιάσει από τα τελευταία 15 παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του στη δεξιά γάμπα στην αναμέτρηση της 23ης Ιανουαρίου απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.
Παρά την απουσία του ηγέτη τους, οι Μπακς κατάφεραν να διατηρηθούν ανταγωνιστικοί, καταγράφοντας ρεκόρ 8-7 στο διάστημα αυτό, αισθητά βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενες σεζόν χωρίς τον Έλληνα φόργουορντ (3-11).
Η επικείμενη επιστροφή του θα είναι η πρώτη του συμμετοχή μετά την προθεσμία ανταλλαγών του περασμένου μήνα στο NBA, περίοδο κατά την οποία τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα εξέτασαν τις επιλογές τους ενόψει του μέλλοντος. Οι Μπακς επιδιώκουν να πείσουν τον σούπερ σταρ τους ότι το Μιλγουόκι παραμένει το ιδανικό περιβάλλον για να διεκδικήσει ακόμη ένα πρωτάθλημα.
Παρά το αρνητικό ρεκόρ, η ομάδα δεν προσανατολίζεται σε στρατηγική βελτίωσης θέσης στο ντραφτ, αλλά εξακολουθεί να στοχεύει στην είσοδο στα πλέι οφ. Το Μιλγουόκι ξεκινά τη Δευτέρα με απολογισμό 26-33, στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, τρεις νίκες πίσω από τους Σάρλοτ Χόρνετς που κατέχουν την τελευταία θέση για το play-in.
Ο Αντετοκούνμπο έχει χάσει συνολικά 29 αγώνες στη φετινή περίοδο λόγω του επαναλαμβανόμενου προβλήματος στη δεξιά γάμπα, ωστόσο στα 30 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μετρά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ, έχοντας καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να επιστρέψει στη δράση εντός της τρέχουσας σεζόν.
