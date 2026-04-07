Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα έως το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague
Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα έως το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague
O Ολυμπιακός παίζει την Μεγάλη Πέμπτη στη Σόφια με την Χάποελ Τελ Αβίβ και μετά από μια εβδομάδα θα υποδεχτεί την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-88 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague.
Οι Πειραιώτες είναι πλέον μόνοι πρώτοι και έχουν άλλα δύο παιχνίδια για να κλειδώσουν την κορυφή!
Ο Ολυμπιακός παίζει την Μεγάλη Πέμπτη στη Σόφια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και σε μια εβδομάδα (16/4) φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
Οι Πειραιώτες είναι πλέον μόνοι πρώτοι και έχουν άλλα δύο παιχνίδια για να κλειδώσουν την κορυφή!
Ο Ολυμπιακός παίζει την Μεγάλη Πέμπτη στη Σόφια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και σε μια εβδομάδα (16/4) φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα