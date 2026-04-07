Σία Κοσιώνη στον Δανίκα: Υπάρχω σε αυτό το επάγγελμα, παρά τον Κώστα, όχι χάρη στον Κώστα και την οικογένειά του

Σκηνή 2η: Με τα μάτια της Σίας

Σκηνή 3η: «Οποια ευκαιρία έβλεπα μπροστά μου την άρπαζα»

Σκηνή 4η: «Υπάρχει μεγάλη τοξικότητα»

Σκηνή 5η: «Κυνήγησα τα όνειρά μου»

Σκηνή 6η: «Είμαι από τους ρομαντικούς που επιμένουν να βλέπουν τη δημοσιογραφία ως λειτούργημα»

Σκηνή 7η: «Η εξωτερική μου εμφάνιση μου δίνει μια ασφάλεια»

Επίλογος: «Από μικρό παιδί κακοποιώ τον εαυτό μου»

Σ.Κ.: Η πρώτη γνωριμία δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ηταν ραδιοφωνική, αλλά τότε δεν υπήρχε υποψία σχέσης. Και οι δύο ήμασταν σε άλλο γάμο. Η πρώτη φορά που είχα μιλήσει με τον Κώστα ήταν ραδιοφωνικά σε μια συνέντευξη, όταν κατέβαινε υποψήφιος δήμαρχος Καρπενησίου. Θυμάμαι ότι τον είχα αντιμετωπίσει με τέτοια επιθετικότητα και τέτοια αλαζονεία που μετά τη συνέντευξη αισθάνθηκα άσχημα και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω περίπου «κύριε Μπακογιάννη, it’s not personal it’s business». Και μου λέει: «Κανένα πρόβλημα».Σ.Κ.: Δεν μπορώ να πω ότι με έχει επηρεάσει ένα πρόσωπο περισσότερο από κάποιο άλλο. Πάντα ήμουνα news freak και history freak.Σ.Κ.: Γιατί, επειδή έχουμε και οι δύο ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια;Σ.Κ.: Αυτό είναι στον κάθε τηλεθεατή να το κρίνει. Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω ειλικρινείς συζητήσεις με τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου. Ολοι ξέρουν ότι η Κοσιώνη μπορεί να είναι αυστηρή, αλλά είναι καλοπροαίρετη. Ενα πράγμα που με εκνευρίζει είναι να ρωτάω κάτι και να μου απαντάνε κάτι άλλο. Αυτή είναι μια κλασική τακτική των πολιτικών - και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν επιτρέπω.Σ.Κ.: Ξεκίνησα να σπουδάζω στο ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 18-19 χρόνων, και για να μπορώ να είμαι ανεξάρτητη, αλλά και για να στηρίζω την οικογένειά μου, άρχισα να δουλεύω. Βιαζόμουνα να μπω στη δημοσιογραφία, είχα μια τρέλα, είχα ένα πάθος και ήθελα να ετοιμαστώ.Σ.Κ.: Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα μουσικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησα να μαθαίνω μοντάζ ραδιοφωνικό. Στη συνέχεια άρχισα να λέω κάτι μικρά δελτία ειδήσεων, μετά πήγα σε έναν οικονομικό ραδιοφωνικό σταθμό, όπου έκανα και εκεί δελτία ειδήσεων, και μετά πήρα τη δική μου εκπομπή. Δύο χρόνια από τα τέσσερα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη έκανα εκπομπή στις 6 το πρωί. Ξυπνούσα στις 4 το πρωί και την ώρα που οι συμφοιτητές μου γύριζαν από τα ρεμπετάδικα, εγώ ξεκινούσα με ένα βεσπάκι για την πλατεία Αριστοτέλους μέσα στο κρύο και στην ομίχλη. Δούλεψα στην ΕΡΤ3, έκανα παραγωγές, έγραφα σε περιοδικά, όποια ευκαιρία έβλεπα μπροστά μου την άρπαζα. Οταν επέστρεψα εκεί από το Λονδίνο, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου στο London School of Economics, και έψαχνα δουλειά, μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να δουλέψω στη «Sport Day» και στον Σπορ FM, πάλι ασχολούμενη με την πολιτική και τα media εκείνη την εποχή. Δεν είπα όχι, παράλληλα δούλευα στην ΕΡΤ και έκανα ρεπορτάζ. Δούλευα ατελείωτες ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα, από το πρωί ως το βράδυ.Σ.Κ.: Ισα-ίσα, έκανα πολλές δουλειές, δούλευα πάρα πολύ και κουραζόμουν πάρα πολύ, και είχα μια ζωή όπου δεν προλάβαινα να αναπνεύσω. Εχω λιώσει τα παπούτσια μου, αυτό προσπαθώ να σου πω. Προφανώς είχα στραβοπατήματα, προφανώς έχω κάνει λάθη, προφανώς έχω φάει σφαλιάρες, έχω υποστεί προσβολές.Σ.Κ.: Ενδεχομένως να έχω αδικήσει, αλλά σίγουρα δεν ξεκίνησα με αυτή την πρόθεση. Γενικώς είμαι ένας συναινετικός άνθρωπος. Είμαι καλοπροαίρετη και δύσκολα θα τσακωθώ. Για να τσακωθεί κάποιος μαζί μου πρέπει να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και πριν κρίνω ανθρώπους, πρώτα μπαίνω στη θέση τους, προσπαθώ να κατανοήσω τις συμπεριφορές τους.Σ.Κ.: Βέβαια ζούμε σε μια εποχή τρομερής ανθρωποφαγίας. Εμένα μου αρέσει η κριτική, μου αρέσουν τα σχόλια, μου αρέσει όταν κάποιος, ακόμη κι αν είναι αυστηρός, παρατηρεί κάτι στη δουλειά μου. Και πάντα το διαβάζω, και πάντα το ακούω, και πάντα προσπαθώ να με βελτιώσω, δεν θεωρώ ότι είμαι τέλεια. Κάθε μέρα βρίσκω ελαττώματα και βρίσκω πεδία πάνω στα οποία πρέπει να βελτιωθώ.Σ.Κ.: Δεν μπορώ να σταχυολογήσω, αλλά έχουμε περάσει περιόδους πολύ μεγάλης τοξικότητας, με ακραίες επιθέσεις και τρομερό δηλητήριο. Αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο, δεν έχει να κάνει με κριτική, έχει να κάνει με στρατούς τρολ κ.λπ.Σ.Κ.: Εγώ δεν κάνω πολιτική.Σ.Κ.: Δεν ισχύει αυτό, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία με βλέπει έτσι, αλλά είναι μειοψηφία. Απορώ γιατί το θέτεις.Σ.Κ.: Αυτή είναι μια τέλεια συνταγή υποτίμησης μιας οποιασδήποτε γυναίκας. Συμβαίνει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι ο κανόνας όμως στην καθημερινότητά μου. Και θεωρώ ακραία προσβλητικό να προσδιορίζεται μία γυναίκα από το επάγγελμα ή από τα πολιτικά πιστεύω του άντρα της. Εγώ είμαι αυθύπαρκτη, ανεξάρτητη, έχω τη δική μου άποψη και νομίζω ότι οι άνθρωποι που με παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια το ξέρουν. Ο Κώστας άλλωστε με βρήκε σε αυτό το επάγγελμα, δεν τον βρήκα. Και υπάρχω σε αυτό το επάγγελμα παρά τον Κώστα, όχι χάρη στον Κώστα και την οικογένειά του.Σ.Κ.: Μου κάνεις ερωτήσεις που δεν θα έκανες ποτέ σε έναν άντρα, άρα η απάντηση είναι ναι, αλλά το ότι κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις σε μια γυναίκα δυστυχώς δείχνει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που θα έπρεπε να έχουμε φτάσει ως γυναίκες.Σ.Κ.: Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μου παρείχε τα πάντα σε επίπεδο μόρφωσης και δυνατοτήτων προκειμένου να διεκδικήσω τα όνειρά μου. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι επειδή είμαι γυναίκα μπορώ ή δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ποτέ. Επομένως, κυνήγησα τα όνειρά μου ανεξάρτητα από το τι εμπόδια μπορούσαν να παρουσιαστούν εκ του γεγονότος ότι είμαι γυναίκα. Υπήρξαν πολλές φορές που άλλοι με υποτίμησαν ή θεώρησαν ότι εγώ μπορεί να κωλώσω, μπορεί να φοβηθώ, μπορεί να είμαι πιο ευάλωτη σε πιέσεις ακριβώς επειδή είμαι γυναίκα.Σ.Κ.: Από την πλευρά του μπαμπά μου είναι όλοι γιατροί, από την πλευρά της μαμάς μου είναι όλοι ναυτικοί. Είμαι ένας συνδυασμός περιπέτειας και ρεαλισμού. Οταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα ασχοληθώ με την δημοσιογραφία, φρίκαρε. Μου λέει: «Είσαι τρελή; Εμείς δεν έχουμε κανέναν γνωστό, ούτε δημοσιογράφο, ούτε πολιτικό. Πού πας να μπλέξεις;». Του λέω: «Δεν χρειάζεται να έχουμε, θα τα καταφέρω μόνη μου». Μου λέει: «Αποκλείεται να τα καταφέρεις μόνη σου». Δεν το πίστευε. Επομένως, πάντα έκανα αυτό που ήθελα, με κόπο. Εχω δουλέψει πάρα πολύ και συνεχίζω να δουλεύω πάρα πολύ και δεν τη φοβάμαι τη δουλειά, όπως δεν φοβάμαι και το τσαλάκωμα που μου έλεγες πριν. Θεωρώ τον φόβο ένα προστατευτικό συναίσθημα. Δεν θέλω να το παίξω ήρωας, ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν με αγχώνει τίποτα. Πιστεύω ότι ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που σε προστατεύει, αλλά πρέπει να τον διαχειρίζεσαι και να μη σου κόβει την αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι το άγχος επίσης είναι κάτι δημιουργικό. Μου έλεγε ένας συνάδελφος παλιός: «Μόνο οι ηλίθιοι δεν έχουν άγχος». Η αυτοπεποίθησή μου πηγάζει από τη γνώση μου για τις ικανότητές μου.Σ.Κ.: Εγώ δεν ησυχάζω. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα έχω δει τρεις φορές το κινητό μου μήπως έχει γίνει κάτι. Ενας δημοσιογράφος δεν ησυχάζει, είναι online 24 ώρες το 24ωρο, και ειδικά στο δικό μου πεδίο που πρέπει να παρακολουθώ τις εξελίξεις διαρκώς. Πηγαίνω στο γραφείο μου κατά τις 11-12 το πρωί. Γίνεται εκεί μια πρώτη σύσκεψη, μια πρώτη συνεννόηση, ένα agenda setting. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, δεκάδες άνθρωποι, δεν έχω μετρήσει ακριβώς. Υπάρχει ο διευθυντής, υπάρχουν οι διευθυντές σύνταξης, οι αρχισυντάκτες, οι προϊστάμενοι των τμημάτων... Γίνεται λοιπόν μια πρώτη ζύμωση για την ατζέντα της ημέρας, και στη συνέχεια αρχίζει να δρομολογείται το πράγμα. Και στη διάρκεια της ημέρας έρχονται καινούρια πράγματα και ενσωματώνονται καινούριες εξελίξεις. Είναι μεθυστική αυτή η διαδικασία, εμένα με τρελαίνει το πώς πλάθεται η επικαιρότητα.Σ.Κ.: Η ιεράρχηση γίνεται με βάση τη σημασία των γεγονότων. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί πολύ συχνά στην τηλεόραση θα δεις να κυριαρχεί η είδηση που πουλάει περισσότερο και όχι η πιο σημαντική. Ομως έχω την τύχη να είμαι τα τελευταία 20 χρόνια σε έναν σταθμό και να ηγούμαι μιας προσπάθειας που δεν σκέφτεται έτσι. Δηλαδή το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ πιστεύω ότι 99% των φορών έχει επιλέξει τη σωστή είδηση για πρώτη, ακόμη και με κόστος στην τηλεθέαση.Σ.Κ.: Οχι πάντα, αλλά μπορεί να εμπεριέχεται. Πολύ συχνά μου λένε στον ΣΚΑΪ: «Αυτά δεν λέγονται». Εγώ πιστεύω ότι όλα λέγονται, και λέγονται με έναν τρόπο. Τώρα, ως προς το στίγμα που λες, προφανώς και η γραφή ή η εκφορά του λόγου είναι ένα μέσο διατύπωσης ενός γεγονότος. Ναι, μπορεί να φέρει και ένα στίγμα, μια κατεύθυνση. Θέλω να πω όμως ότι, ειδικά αυτή την εποχή, πιστεύω πως είναι και ευθύνη του δημοσιογράφου λίγο να φιλτράρει τα γεγονότα με όλο αυτό το χάος, με όλο αυτό τον θόρυβο πληροφοριών που έχουμε. Εγώ δεν μπορώ να λέω αυτό που είμαι. Δεν έχει σημασία αυτό που είμαι. Εγώ διαμεσολαβώ. Εγώ πρέπει να είμαι έντιμη απέναντι στον άλλον που περιμένει να ενημερωθεί. Και πραγματικά πιστεύω ότι έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι δημοσιογράφοι -και- για την τρέλα που επικρατεί σε αυτή τη χώρα. Το μόνο εύκολο είναι να τρελαίνεις τον κόσμο, να παίζεις με τα κατώτερα ένστικτά του και με την οργή του. Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν παίξει με διαφορετικό τρόπο, στην κατεύθυνση της εξαγρίωσης των πολιτών. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να οξύνεις τα πάθη, να βγαίνεις κάθε βράδυ και να βρίζεις και να φωνάζεις;Σ.Κ.: Γιατί, εμείς δεν βιώνουμε την καθημερινόητα;Σ.Κ.: Φυσικά και την επεξεργάζεται με αυτά τα κριτήρια, αλλά πριν την επεξεργαστεί ο πολίτης με αυτά τα κριτήρια πρέπει εγώ να την επεξεργαστώ με τα δικά μου, αλλιώς είμαι αναξιόπιστη. Οι δημοσιογράφοι είμαστε οι διαμεσολαβητές μεταξύ της είδησης που παράγει η εξουσία και του πολίτη. Αν εμείς κάνουμε το λάθος να ταυτιστούμε με την πηγή της είδησης, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δηλαδή τι, να βγαίνω εγώ και να λέω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια; Είναι δυνατόν;Σ.Κ.: Οχι στον ΣΚΑΪ.Σ.Κ.: Απόλυτη ελευθερία δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στις προσωπικές σχέσεις, ούτε στις επαγγελματικές συμπεριφορές. Εγώ είμαι επαγγελματίας, δεν είμαι σε αυτή τη θέση ούτε για να γαργαλάω πάθη, ούτε για να σκαλίζω τα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων.Σ.Κ.: Εχω αλλεργία στις πιέσεις. Οι σταθμοί έχουν τις λεγόμενες γραμμές, αλλά και οι δημοσιογράφοι έχουν τις προσωπικότητές τους.Σ.Κ.: Οπως σε όλα τα επαγγελματικά πεδία, υπάρχουν οι περισσότερο και οι λιγότερο επαγγελματίες. Για μένα επαγγελματισμός στη δημοσιογραφία είναι να έχεις συναίσθηση της ευθύνης που κουβαλάς. Εγώ είμαι από τους ρομαντικούς που επιμένουν να βλέπουν τη δημοσιογραφία ως λειτούργημα, ως υπηρεσία προς τον πολίτη. Κι ας με λένε όλοι ρομαντική, δεν με ενδιαφέρει. Αν το χάσουμε αυτό το πράγμα, έχουμε χαθεί.Σ.Κ.: Η εμφάνισή μου δηλαδή; Αλήθεια λες; Θα το έλεγες αυτό αν ήμουν άντρας;Σ.Κ.: Δεν το αρνούμαι αυτό που λες - και με κολακεύει και πάρα πολύ. Λέω όμως ότι αν ήταν μόνο αυτό, δεν θα με παρακολουθούσε κανείς.Σ.Κ.: Το να το πουλάω τι σημαίνει; Να το συζητήσουμε. Οταν βγαίνεις στη τηλεόραση εισβάλλεις στα σπίτια του κόσμου. Πώς θα πας; Θα πας απεριποίητος; Είναι θέμα σεβασμού.Σ.Κ.: Δεν συμφωνώ ότι είναι το κυρίαρχο. Καταλαβαίνω τι λες, παίζει οπωσδήποτε μεγάλο ρόλο. Και σου λέω ότι η εξωτερική μου εμφάνιση μου δίνει μια ασφάλεια, να μπορώ να δουλεύω καλύτερα το υπόλοιπο κομμάτι.Σ.Κ.: Είναι ένα στοιχείο. Είναι το κέλυφος. Αλλά το κέλυφος πολλές φορές μπορεί να κρύβει μέσα τέρατα. Δεν αρκεί.Σ.Κ.: Οχι, ποτέ. Μπορεί να διέγνωσα τέτοιες προθέσεις, αλλά δεν επέτρεψα εγώ ποτέ να εκδηλωθούν.Σ.Κ.: Ειδικά μετά τα όσα έζησα τελευταία, θέλω να σου πω ότι για μένα πλέον, σε προσωπικό επίπεδο, δυσάρεστο είναι μόνο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία μας - και τίποτε άλλο. Μπορεί πράγματα που θεωρούσα δυσάρεστα πριν από δύο μήνες πλέον να μην είναι για μένα.Σ.Κ.: Αυτό που ξέρω είναι ότι αν είχα αργήσει λίγο ακόμη να πάω στο νοσοκομείο, μπορεί να μην ήμασταν εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό είναι κάτι που με συγκλονίζει, με ταράζει, με την έννοια ότι κατανοώ ότι οι ανατροπές στη ζωή μας είναι ένα φλας. Τη μια στιγμή είσαι καλά, την επόμενη απλώς δεν είσαι. Εκείνες τις ώρες σκεφτόμουν πόσα πράγματα έχω κάνει, αλλά και πόσα έχω ακόμη να κάνω, και ότι πρέπει να γίνω καλά. Δεν ένιωσα ότι θα φύγω, δεν άφησα στιγμή τον εαυτό μου να πιστέψει ότι θα φύγω. Φοβήθηκα, ναι. Ενιωσα όμως μια τρομερή ανάγκη να παλέψω για να γίνω καλά.Σ.Κ.: Πάρα πολλά. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που , δυστυχώς, από μικρό παιδί συστηματικά κακοποιώ τον εαυτό μου. Δηλαδή με ζορίζω πάρα πολύ, είμαι διαρκώς στα κόκκινα, μπορώ ακόμη και αυτά που δεν μπορώ. Επομένως, όλη αυτή η περιπέτεια με έκανε να δω τα πράγματα διαφορετικά. Να αφήνω λίγο το σώμα μου να ορίζει αυτά που μπορώ, και όχι το μυαλό μου να υποχρεώνει το σώμα μου και να το σέρνει διαρκώς ακόμη και σε στιγμές που δεν μπορώ. Το σώμα μου κατέρρευσε πάντως στις 24 Ιανουαρίου. Και αυτό είναι κάτι που το σκέφτομαι κάθε πρωί που ξυπνάω, τώρα που είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, και λέω: «Μα πώς είναι δυνατόν ενάμιση μήνα πριν να μην μπορούσα να κάνω ένα βήμα από το κρεβάτι;». Και θυμάμαι λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχαστώ και να μην ξαναρχίσω τα ίδια.Φεύγοντας τη ρώτησα για τα μελλοντικά της σχέδια. Και η απάντησή της με κάλυψε απόλυτα: «Δεν ξέρω τι θα κάνω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θέλω να με “ξεράσει” αυτή η δουλειά, να με αποβάλει. Θέλω να αυτο-αποβληθώ όταν έρθει η ώρα, όταν νιώσω ότι δεν το αντέχω άλλο, ή το πρόσωπό μου ή το σώμα μου δεν το αντέχει άλλο».