Λευτέρης Πετρούνιας: Επέστρεψε από το Κάιρο με το χρυσό μετάλλιο ο άρχοντας των κρίκων, φωτογραφίες
Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την Κυριακή το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου και το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης επέστρεψε στην Αθήνα
Με ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος του επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου την Κυριακή και κλείδωσε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτωβρίου.
Αν και δύο ημέρες πριν έπαθε λουμπάγκο και αγωνίστηκε με... διαλυμένη μέση ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς και κρέμασε με άνεση το χρυσό στο στήθος του στην Αίγυπτο.
