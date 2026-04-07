Το συγκινητικό μήνυμα του Τάισον για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Σε ευχαριστώ για όλα πατέρα, σ' αγαπώ»
Το συγκινητικό μήνυμα του Τάισον για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Σε ευχαριστώ για όλα πατέρα, σ' αγαπώ»

Ο Βραζιλιάνος αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιρικό του «πατέρα», Μιρτσέα Λουτσέσκου

Το συγκινητικό μήνυμα του Τάισον για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Σε ευχαριστώ για όλα πατέρα, σ' αγαπώ»
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπηρέτησε το ποδόσφαιρο μέχρι τέλους και στα 81 του χρόνια έφυγε από τη ζωή μετά από νοσηλεία ημερών. Ο Τάισον είχε στενή σχέση με τον Ρουμάνο τεχνικό, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη Σαχτάρ την τετραετία 2012-16.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με ανάρτηση του αποχαιρέτησε τον πατέρα του νυν προπονητή του, Ραζβάν Λουτσέσκου, τον οποίο χαρακτήρισε ως και... δικό του πατέρα, ενώ εξέφρασε την αγάπη του σε αυτόν.

Υπό τις οδηγίες του Λουτσέσκου ο Τάισον έπαιξε σε 126 παιχνίδια (19 γκολ - 34 ασίστ) και πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, δυο κύπελλα και τρία διαδοχικά Super Cup.

Η ανάρτηση του Τάισον
«Κύριε Μιρτσέα, θα σας θυμάμαι πάντα για όλα όσα έχετε κάνει για τη ζωή μου και για τα μαθήματα σε όλη μου την καριέρα. Ήσασταν σαν πατέρας για μένα. Θα σας θυμάμαι πάντα με αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό σας.

Σας ευχαριστώ για όλα, πατέρα μου. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να είμαι μέλος της οικογένειάς σας για τόσα χρόνια. Σ’ αγαπώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Για πάντα στην καρδιά μου».

