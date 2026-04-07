Μπαρτζώκας για τη νίκη επί της Ρεάλ: «Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ όταν νιώθουν καλά μπορούν να σκοράρουν από παντού»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας κόουτς μετά την ισοπεδωτική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο πόσο συμπαγής ήταν ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ και στη φοβερή βραδιά στην οποία βρέθηκαν οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ για να συνεισφέρουν στο 102-88 του ΣΕΦ.
Αναλυτικά:
«Ήμασταν συμπαγείς και στις δύο μεριές του παρκέ. Βάλαμε 100 πόντους σε μία από τις καλύτερες άμυνες, δώσαμε 25 ασίστ για 7 λάθη. Είναι πολύ δύσκολο να χάσεις το ματς με τέτοια νούμερα.
Παίξαμε ομαδικά, ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ έκαναν τρομερό παιχνίδι, αλλά όλοι ήταν εξαιρετικοί.
Είναι δύσκολο να έχεις δύο τέτοιους σκόρερ μαζί στην ίδια πεντάδα.
Οταν νιώθουν καλά μπορούν να σουτάρουν από παντού και για αυτό βάζουμε δίπλα τους αλτρουιστές παίκτες που θέλουν να μοιράζουν την μπάλα».
