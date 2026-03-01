Λουτσέσκου: «Μας αδικεί το σκορ...»
Λουτσέσκου: «Μας αδικεί το σκορ...»
Ο Ρουμάνος τεχνικός στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εύκολη νίκη επί του Αστέρα έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Astera Aktor και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα της Nova στάθηκε στην εικόνα της ομάδας, στις ευκαιρίες που είχε και την ενέργεια που έβγαλε, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε καθαρίσει πολύ πιο νωρίς τον αγώνα.
Αρχικά ο Ρουμάνος τεχνικός σχολίασε για το ματς: «Η ομάδα έπαιξε σε υψηλό επίπεδο, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που ξέρετε όλοι. Πάλεψαν, είχαν ενέργεια, υπήρχε το ρίσκο να παίξουμε χωρίς ενέργεια, με το πρόγραμμα που έχουμε, αλλά μετά το γκολ στο ξεκίνημα και μετά από κάποιες χαμένες ευκαιρίες που χάσαμε, μπορούσε να γίνει περίπλοκο και να χάσουμε βαθμούς χωρίς λόγο. Πίεζα, προσπαθούσα από έξω να κρατήσω ψηλά τη συγκέντρωση. Η ομάδα το διαχειρίστηκε άψογα και με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο, το σκορ ήταν χαμηλό για εμάς».
Για το είναι η αρχή της αντεπίθεσης της ομάδας μετά και τις πρώτες επιστροφές: «Η αρχή ήταν τον Αύγουστο όταν παίξαμε με τη Λάρισα στην έδρα μας. Η κάθε ομάδα έχει τη δική της ιστορία στη σεζόν. και πάλι δε μας ευνοεί το πρόγραμμα, γιατί έχουμε το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με την Κηφισιά. Μετά τον Ολυμπιακό,
