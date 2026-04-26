O MVP της Euroleague Σάσα Βεζένκοφ προβλέπει πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final 4 της Αθήνας, βίντεο
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού επέλεξε ακόμα την Φενέρ και τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Σάσα Βεζένκοφ για δεύτερη φορά στην καριέρα του ψηφίστηκε MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague αλλά αυτό που τον... καίει είναι ο Ολυμπιακός να αποκλείσει τη Μονακό και να είναι στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5) για να διεκδικήσει τον τίτλο!
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού στο περιθώριο της απονομής του βραβείου του MVP στο ΣΕΦ κλήθηκε να προβλέψει και τις 4 ομάδες που θα είναι στο Final-4.
«Κατά την απόψή μου θα είμαστε εμείς, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Ρεάλ. Θα δούμε σε δύο εβδομάδες» είπε ο Σάσα Βεζένκοφ.
Θυμίζουμε τα ζευγάρια στα playogffs είναι: Ολυμπιακός - Μονακό, Βαλένθια-Παναθηναϊκός, Ρεάλ -Χάποελ Τελ Αβίβ, Φενέρ - Ζάλγκιρις.
🫨 The MVP called his shot— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
These are the 2026 EuroLeague Final Four teams in Athens, according to Sasha Vezenkov.
