O MVP της Euroleague Σάσα Βεζένκοφ προβλέπει πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final 4 της Αθήνας, βίντεο
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού επέλεξε ακόμα την Φενέρ και τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Σάσα Βεζένκοφ για δεύτερη φορά στην καριέρα του ψηφίστηκε MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague αλλά αυτό που τον... καίει είναι ο Ολυμπιακός να αποκλείσει τη Μονακό και να είναι στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5) για να διεκδικήσει τον τίτλο! 

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού στο περιθώριο της απονομής του  βραβείου του MVP στο ΣΕΦ κλήθηκε να προβλέψει και τις 4 ομάδες που θα είναι στο Final-4. 

«Κατά την απόψή μου θα είμαστε εμείς, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Ρεάλ. Θα δούμε σε δύο εβδομάδες» είπε ο Σάσα Βεζένκοφ. 

Θυμίζουμε τα ζευγάρια στα playogffs είναι: Ολυμπιακός - Μονακό, Βαλένθια-Παναθηναϊκός, Ρεάλ -Χάποελ Τελ Αβίβ, Φενέρ - Ζάλγκιρις. 

