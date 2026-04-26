Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος για τη μάχη των προπονητών στον τελικό: Ο Κόντης πήρε την ταυτότητα του Λουτσέσκου
Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος τόνισε ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα αλλά στον τελικό υπερείχε ο Χρήστος Κόντης
Ο Χρήστος Κόντης μετά τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και με τον ΟΦΗ επικρατώντας στον τελικό με 3-2 του ΠΑΟΚ.
Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος είναι σχολιαστής στο Sport24 μίλησε στην εκπομπή Box2Box με τους Ηλία Καλλονα και Αντώνη Οικονομίδη για τη μάχη των πάγκων στον τελικό ανάμεσα σε Λουτσέσκου και Κόντη.
«Θέλω να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, όχι για να μειώσω τον κ. Λουτσέσκου, ούτως ή άλλως για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, μαζί με τον κ. Νίκολιτς αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι με αυτά που είδα απόψε, ο Κόντης του πήρε την ταυτότητα» είπε ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ.
