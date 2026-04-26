Ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Ο Κενυάτης Σάουε έσπασε το «φράγμα» των δύο ωρών
Ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Ο Κενυάτης Σάουε έσπασε το «φράγμα» των δύο ωρών

Ο 30χρονος τερμάτισε σε 1:59:30, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κέλβιν Κίπτουμ - Δεύτερος κάτω από τις δύο ώρες και ο Κετζέλτσα

Ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Ο Κενυάτης Σάουε έσπασε το «φράγμα» των δύο ωρών
Ιστορία έγραψε ο Σαμπάστιαν Σάουε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών σε επίσημο αγώνα.

Ο 30χρονος Κενυάτης δρομέας διένυσε την απόσταση σε 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας μια επίδοση που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα αδύνατη σε κανονικές συνθήκες αγώνα. Με τον χρόνο αυτό, ξεπέρασε κατά περισσότερο από ένα λεπτό το προηγούμενο ρεκόρ του αείμνηστου Κέλβιν Κίπτουμ, ο οποίος είχε τερματίσει σε 2:00:35 το 2023.

Το ιστορικό αυτό επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ελιούντ Κιπτσόγκε είχε γίνει το 2019 ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε μαραθώνιο κάτω από τις δύο ώρες, όμως η επίδοση εκείνη δεν αναγνωρίστηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς επιτεύχθηκε υπό ελεγχόμενες συνθήκες.



Σύμφωνα με το BBC, ο Σάουε κινήθηκε από νωρίς σε ρυθμό ρεκόρ, περνώντας το μισό της διαδρομής σε 1:00:29, πριν ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ταχύτητά του στο δεύτερο μισό του μαραθωνίου, καταφέρνοντας να τρέξει ταχύτερα ακόμη και από την ιστορική επίδοση του Κιπτσόγκε.

Η καθοριστική του «επίθεση» ήρθε λίγο πριν από τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, με μοναδικό δρομέα που κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του να είναι ο πρωτοεμφανιζόμενος Γιομίφ Κεζέλτσα. Ο Αιθίοπας σημείωσε επίσης εντυπωσιακή επίδοση, τερματίζοντας δεύτερος σε 1:59:41 και έγινε ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία που σπάει το όριο των δύο ωρών σε επίσημο αγώνα.
53 ΣΧΟΛΙΑ

