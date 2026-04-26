Εθνική πόλο γυναικών: Φιλικό με Ουγγαρία πριν το World Cup και τιμητική βράβευση στο ΟΑΚΑ
Σήμερα στις 20:00 το δυνατό τεστ με τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης
Η αντίστροφη μέτρηση για τη συμμετοχή της χρυσής παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Γυναικών στο προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ (1-6/5/2026) άρχισε με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης είχε καλέσει την Τετάρτη (22/4), στην πισίνα Ρ5 του ΟΑΚΑ, τις 18 αθλήτριες που θα μετάσχουν σε αυτήν.
Παράλληλα, κορυφώνονται από την ΚΟΕ οι προετοιμασίες για το επίσημο φιλικό με τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Ουγγαρία, που είναι προγραμματισμένο για σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου, στις 20:00, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ και θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ στον δρόμο για το Ρότερνταμ.
Τα εισιτήρια του αγώνα είναι στην τιμή των 10 ευρώ και διατίθενται από την Ticketmaster, στον σύνδεσμο εδώ:
https://www.ticketmaster.gr/ellada-vs-oyggaria_sen_2007837.html
Για τα παιδιά μέχρι 16 ετών, η είσοδος θα είναι δωρεάν.
Η αποστολή της Εθνικής Ουγγαρίας φτάνει στην Ελλάδα την Παρασκευή 24/4 και θα παραμείνει μέχρι τις 27 του μήνα. Στο διάστημα αυτό οι δύο ομάδες -εκτός από το επίσημο φιλικό της 26ης Απριλίου- θα κάνουν κοινές προπονήσεις και θα παίξουν ανεπίσημα διπλά στο ΟΑΚΑ.
Την ομάδα αποτελούσαν οι: Ανθή Μυλωνάκη, Γιούλη Λαρά, Ευτυχία Καραγιάννη, Εύη Μωραϊτίδου, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Βούλα Κοζομπόλη, Αντιγόνη Ρουμπέση, Κική Λιόση, Αγγελική Καραπατάκη, Άντι Μελιδώνη, Δήμητρα Ασιλιάν, Τόνια Μωραΐτη, Γεωργία Ελληνάκη.
Πρόπονητής: Κούλης Ιωσηφίδης. Συνεργάτης: Γιώργος Μορφέσης.
Τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί, εξάλλου, στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Ουγγαρίας Νόρμπερτ Μάνταρας.
Έχουν προσκληθεί, εξάλλου, στο event τα μέλη της πρώτης Εθνικής ομάδας Γυναικών, που είχε συσταθεί το 1989 και μετείχε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βόνης.
Ο φιλικός αγώνας Ελλάδα - Ουγγαρία, όπου θα υπάρχει VAR, θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.
Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟ 2004Στο περιθώριο του συγκεκριμένου event, η ΚΟΕ έχει αποφασίσει να απονείμει τιμητική βράβευση στα μέλη της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Γυναικών της Ελλάδας, που κατέκτησε το ιστορικό ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004.
