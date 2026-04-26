Κούριερ για Τσιτσιπά: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει»
Στέφανος Τσιτσιπάς Τζίμι Κούριερ Τένις Madrid Open

Κούριερ για Τσιτσιπά: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει»

Σκληρή κριτική από τον Αμερικανό τενίστα, κάτοχο 4 τίτλων Grand Slam, για τον Έλληνα πρωταθλητή

Κούριερ για Τσιτσιπά: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει»
69 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και είναι στον 3ο γύρο του Madrid Open αλλά το παιχνίδι του δεν εντυπωσιάζει και αντιθέτως προβληματίζει τόσο τον ίδιο όσο και θρύλους του αθλήματος. 

Ένας από αυτούς είναι και ο Τζίμι Κούριερ. Ο Αμερικανός τενίστας που έφτασε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης το 1992, έχει παίξει σε τελικούς και στα 4 Grand Slam, έχοντας κερδίσει 2 φορές το Australian Open και 2 το Roland Garros δεν χαρίστηκε στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα. 

 «Το slice backhand του είναι ανεπαρκές. Η επιστροφή με το backhand είναι επίσης ανεπαρκής. Η αδυναμία του σε άλλες επιφάνειες να καταλάβει ότι πρέπει να στέκεται πιο πίσω για να υποδέχεται το δεύτερο σερβίς ώστε να μπορεί να χτυπά περισσότερα forehand, είναι αποτυχία.

Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει και ότι χρειάζεται να συνεχίσει να βελτιώνει πράγματα που, από τη δική μου οπτική, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο να βελτιωθούν» είπε ο Τζίμι Κούριερ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. 

69 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

