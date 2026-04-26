Κούριερ για Τσιτσιπά: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει»
Σκληρή κριτική από τον Αμερικανό τενίστα, κάτοχο 4 τίτλων Grand Slam, για τον Έλληνα πρωταθλητή
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και είναι στον 3ο γύρο του Madrid Open αλλά το παιχνίδι του δεν εντυπωσιάζει και αντιθέτως προβληματίζει τόσο τον ίδιο όσο και θρύλους του αθλήματος.
Ένας από αυτούς είναι και ο Τζίμι Κούριερ. Ο Αμερικανός τενίστας που έφτασε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης το 1992, έχει παίξει σε τελικούς και στα 4 Grand Slam, έχοντας κερδίσει 2 φορές το Australian Open και 2 το Roland Garros δεν χαρίστηκε στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.
«Το slice backhand του είναι ανεπαρκές. Η επιστροφή με το backhand είναι επίσης ανεπαρκής. Η αδυναμία του σε άλλες επιφάνειες να καταλάβει ότι πρέπει να στέκεται πιο πίσω για να υποδέχεται το δεύτερο σερβίς ώστε να μπορεί να χτυπά περισσότερα forehand, είναι αποτυχία.
Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει και ότι χρειάζεται να συνεχίσει να βελτιώνει πράγματα που, από τη δική μου οπτική, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο να βελτιωθούν» είπε ο Τζίμι Κούριερ για τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Jim Courier on Stefanos Tsitsipas while commentating his match vs Bublik for TC:— Christian's Court (@christianscourt) April 25, 2026
"For too long, the weaknesses in his game have remained. His slice BH, ineadequate. His BH return, inadequate. His inability on other surfaces to recognize that he should be standing back to hit… pic.twitter.com/DlWZZm9Cqg
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα