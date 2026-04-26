Ο Φουρνιέ τρολάρει τον Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση του MVP της Euroleague
Ο Φουρνιέ τρολάρει τον Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση του MVP της Euroleague
Ο Γάλλος σούπερσταρ του Ολυμπιακού επέλεξε έναν χιουμοριστικό τρόπο για να συγχαρεί τον συμπαίκτη του, δημοσιεύοντας στο Χ μια φωτογραφία, στην οποία εκείνος φαίνεται να κοιμάται ξαπλωμένος στο αεροπλάνο
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε σήμερα MVP της κανονικής διάρκειας της Euroaleague για τη σεζόν 2025-2026. Ο Γάλλος σούπερσταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, επέλεξε έναν χιουμοριστικό τρόπο για να συγχαρεί τον συμπαίκτη του, δημοσιεύοντας στο Χ μια φωτογραφία, στην οποία εκείνος φαίνεται να κοιμάται ξαπλωμένος στο αεροπλάνο, ενώ, παράλληλα, έγραψε «M.V.P.».
Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε το βραβείο συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των ψήφων από αρχηγούς των ομάδων και προπονητές (70% συνολικά), media (20%) και φιλάθλους (10%), αφήνοντας πίσω του τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις και τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).
Ο Βεζένκοβ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν σε όλους τους τομείς, όντας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 19,4 πόντους ανά αγώνα, πρώτος στο PIR με 23,1, πέμπτος στα ριμπάουντ (6,6 μ.ό.) και τρίτος στα εύστοχα δίποντα (4,9 ανά παιχνίδι).
Κάτω από τη δημοσίευση του Φουρνιέ, ένας χρήστης έγραψε «Εβάν, να είσαι ειλικρινής, ήλπιζες να βγει MVP για να ανεβάσεις αυτή τη φωτογραφία», με τον Γάλλο να απαντά «100%. Φύλαγα αυτή τη φωτογραφία εδώ και δύο μήνες για αυτήν ακριβώς τη στιγμή».
M.V.P pic.twitter.com/F6z2J0fDla— Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 26, 2026
Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε το βραβείο συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των ψήφων από αρχηγούς των ομάδων και προπονητές (70% συνολικά), media (20%) και φιλάθλους (10%), αφήνοντας πίσω του τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις και τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.
MVP της Euroleague για δεύτερη φορά στην καριέρα του
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).
Ο Βεζένκοβ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν σε όλους τους τομείς, όντας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 19,4 πόντους ανά αγώνα, πρώτος στο PIR με 23,1, πέμπτος στα ριμπάουντ (6,6 μ.ό.) και τρίτος στα εύστοχα δίποντα (4,9 ανά παιχνίδι).
