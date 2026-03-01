Ο Τσιτσιπάς χρησιμοποίησε τρεις τενίστες για να εξηγήσει πόσο ψηλά πήδηξε ο Καραλής, φωτογραφία
Στέφανος Τσιτσιπάς Εμμανουήλ Καραλής άλμα επί κοντώ Τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να βγάλει το 6,17μ του Εμμανουήλ Καραλή χρειάστηκε να προσθέσει τα ύψη των Σίνερ, Μεντβέντεφ και Οπέλκα 

Το απίθανο άλμα που έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής πάνω από τα 6.17μ. το Σάββατο (28/2) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Καραλής βελτιώνοντας κατά εννέα πόντους το ρεκόρ του, ανέβηκε στη 2η θέση της λίστας των κορυφαίων αλτών όλων των εποχών στο επί κοντώ ανδρών, φέρνοντας παγκόσμιο θαυμασμό.

Ανάμεσα σε αυτούς που αποθέωσε τον Καραλή, ήταν και ο καλός του φίλος, Στέφανος Τσιτσιπάς, που βρήκε ένα ευφάνταστο τρόπο για να δείξει τον δικό του θαυμασμό.

Σε ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς άθροισε τον ύψος τριών ψηλών του τένις, που το συνολικό τους ύψος είναι ακριβώς στα 6.17μ.

«Σε όρους τένις ο Μανόλο μόλις πέρασε πάνω από το άθροισμα των υψών των Ράιλι Οπέλκα (2,11μ.), Τζον Ίσνερ (2,08μ.) και Ντανίλ Μεντβέντεφ (1,98μ)», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς.

