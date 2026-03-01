Καλαμάτα - Μαρκό: Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο ο Σεμπά, βίντεο
SPORTS
Super League 2 Μαρκό Σεμπά Καλαμάτα

Καλαμάτα - Μαρκό: Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο ο Σεμπά, βίντεο

Ο επιθετικός της Μαρκό έπεσε στο έδαφος στο 20' και έφυγε δακρυσμένος με ασθενοφόρο από το γήπεδο της Καλαμάτας

Καλαμάτα - Μαρκό: Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο ο Σεμπά, βίντεο
Με ασθενοφόρο έφυγε από το γήπεδο της Καλαμάτας για το νοσοκομείο της πόλης ο Σεμπά της Μαρκό

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός στο 20' του αγώνα της Super League 2 ανάμεσα στην Καλαμάτα και στη Μαρκό έπεσε στο έδαφος και έδειχνε ότι υπέφερε. 

Αμέσως διακόπηκε το παιχνίδι και μπήκε φορείο για να τον μεταφέρει εκτός γηπέδου. Τελικά μπήκε ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. 

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό. Πάντως ο έμπειρος άσος έφυγε με δάκρυα στα μάτια από το γήπεδο αφού πονούσε πολύ. 

Τον παίκτη αντικατέστησε ο Γιόχανσον. 


