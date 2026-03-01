Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Καλαμάτα - Μαρκό: Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο ο Σεμπά, βίντεο
Καλαμάτα - Μαρκό: Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο ο Σεμπά, βίντεο
Ο επιθετικός της Μαρκό έπεσε στο έδαφος στο 20' και έφυγε δακρυσμένος με ασθενοφόρο από το γήπεδο της Καλαμάτας
Με ασθενοφόρο έφυγε από το γήπεδο της Καλαμάτας για το νοσοκομείο της πόλης ο Σεμπά της Μαρκό.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός στο 20' του αγώνα της Super League 2 ανάμεσα στην Καλαμάτα και στη Μαρκό έπεσε στο έδαφος και έδειχνε ότι υπέφερε.
Αμέσως διακόπηκε το παιχνίδι και μπήκε φορείο για να τον μεταφέρει εκτός γηπέδου. Τελικά μπήκε ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό. Πάντως ο έμπειρος άσος έφυγε με δάκρυα στα μάτια από το γήπεδο αφού πονούσε πολύ.
Τον παίκτη αντικατέστησε ο Γιόχανσον.
