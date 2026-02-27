Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League
Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League
Το «Τριφύλλι» ετοιμάζεται για μια σπουδαία ισπανική μάχη ενώ η Ένωση βρίσκει και πάλι στο δρόμο της τους Σλοβένους - Τι έβγαλε η κληρωτίδα της UEFA για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά
Διπλό ευρωπαϊκό ραντεβού με την ιστορία έβγαλε η κληρωτίδα της Νιόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference League έμαθαν όχι μόνο τα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν στη φάση των «16», αλλά χαρτογράφησαν και ολόκληρο το μονοπάτι που οδηγεί στη συνέχεια και μέχρι τους μεγάλους τελικούς της Κωνσταντινούπολης και της Λειψίας αντίστοιχα.
Από τη μία, το «Τριφύλλι», με την ψυχολογία στα ύψη μετά την επική πρόκριση στα πέναλτι επί της Πλζεν, καλείται να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην ισπανική Ρεάλ Μπέτις. Από την άλλη, η Ένωση έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία για... εκδίκηση, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπη με τη σλοβενική Τσέλιε, ψάχνοντας απαντήσεις για τη μοναδική φετινή της ήττα στη League Phase.
Και για τους δύο εκπροσώπους μας, ο δρόμος είναι πλέον ορθάνοιχτος και τα δεδομένα ξεκάθαρα, με τους μεγάλους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για τις 12 και 19 Μαρτίου.
Ισπανικό εμπόδιο για Παναθηναϊκό
Την Μπέτις κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, στη φάση των «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν στις 12 Μαρτίου -κατά πάσα πιθανότητα στη Λεωφόρο- την ισπανική ομάδα στον πρώτο αγώνα, και μία εβδομάδα αργότερα (19/3) θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για τη ρεβάνς.
Να σημειωθεί ότι, αν περάσει στα προημιτελικά (9 και 16 Απριλίου), το «τριφύλλι» θα βρεθεί απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος-Μπράγκα, με ρεβάνς στην Αθήνα, ενώ στα ημιτελικά (30 Απριλίου και 7 Μαϊου), η ομάδα που θα... επιβιώσει θα παίξει με μία εκ των Γκενκ, Φράιμπουργκ, Θέλτα και Λιόν.
Από τα υπόλοιπα ζευγάρια ξεχωρίζει ο ιταλικός «εμφύλιος», ανάμεσα στην Μπολόνια και τη Ρόμα, καθώς και το ζευγάρι της Αστον Βίλα με τη Λιλ.
Αναλυτικά η κλήρωση και όλα τα ζευγαρώματα ως τον τελικό:
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (12 & 19 Μαρτίου)
1. Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μπράγκα (Πορτογαλία)
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπέτις (Ισπανία)
3. Γκενκ (Βέλγιο)-Φράιμπουργκ (Γερμανία)
4. Θέλτα (Ισπανία)-Λιόν (Γαλλία)
5. Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (9 & 16 Απριλίου)
1. Νικητής 1-Νικητής 2
2. Νικητής 3-Νικητής 4
3. Νικητής 5-Νικητής 6
4. Νικητής 7-Νικητής 8
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (30 Απριλίου & 7 Μαϊου)
Νικητής 1-Νικητής 2
Νικητής 3-Νικητής 4
Με... παλιά γνώριμη η ΑΕΚ
Την Τσέλιε θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου η ΑΕΚ, στη φάση των «16» του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στη Νιόν.
Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία, εκεί όπου η Ενωση έχασε 3-1 στην πρεμιέρα της League Phase (2/10), στη μοναδική ήττα της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19/3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Εφόσον περάσει στα προημιτελικά (9 και 16 Απριλίου), ο «Δικέφαλος» θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της τουρκικής Σαμσουνσπόρ και της ισπανικής Ράγιο Βαγεκάνο, με ρεβάνς στην Αθήνα, ενώ αν φτάσει ως τα ημιτελικά (30 Απριλίου και 7 Μαϊου), πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Ολομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία.
Άτυχη στάθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία «έπεσε» πάνω στην κυπελλούχο Αγγλίας Κρίστας Πάλας (ενώ η άλλη... επιλογή ήταν η σαφώς πιο βατή Σίγκμα Ολομουτς). Η Φιορεντίνα θα αντιμετωπίσει τη -δεύτερη της League Phase- Ράκοβ Τσεστόχοβα, με την Στρασμπούρ που πρώτευσε στη League Phase να κληρώνεται με τη Ριέκα (η οποία απέκλεισε στα πλέι-οφ την Ομόνοια).
Αναλυτικά η κλήρωση και όλα τα ζευγαρώματα ως τον τελικό:
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (12 & 19 Μαρτίου)
1. Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
2. Αλκμααρ (Ολλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
3. Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)
4. Φιορεντίνα (Ιταλία)-Ράκοβ (Πολωνία)
5. Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)
6. Τσέλιε (Σλοβενία)-ΑΕΚ
7. Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Μάιντς (Γερμανία)
8. Ριέκα (Κροατία)-Στρασμπούρ (Γαλλία)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (9 & 16 Απριλίου)
1. Νικητής 1-Νικητής 2
2. Νικητής 3-Νικητής 4
3. Νικητής 5-Νικητής 6
4. Νικητής 7-Νικητής 8
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (30 Απριλίου & 7 Μαϊου)
Νικητής 1-Νικητής 2
Νικητής 3-Νικητής 4
