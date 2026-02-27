Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League

6. Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Μίντιλαντ (Δανία)7. Μπολόνια (Ιταλία)-Ρόμα (Ιταλία)8. Λιλ (Γαλλία)-Αστον Βίλα (Αγγλία)1. Νικητής 1-Νικητής 22. Νικητής 3-Νικητής 43. Νικητής 5-Νικητής 64. Νικητής 7-Νικητής 8Νικητής 1-Νικητής 2Νικητής 3-Νικητής 4Την Τσέλιε θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου η ΑΕΚ, στη φάση των «16» του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στη Νιόν.Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία, εκεί όπου η Ενωση έχασε 3-1 στην πρεμιέρα της League Phase (2/10), στη μοναδική ήττα της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19/3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.Εφόσον περάσει στα προημιτελικά (9 και 16 Απριλίου), ο «Δικέφαλος» θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της τουρκικής Σαμσουνσπόρ και της ισπανικής Ράγιο Βαγεκάνο, με ρεβάνς στην Αθήνα, ενώ αν φτάσει ως τα ημιτελικά (30 Απριλίου και 7 Μαϊου), πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Ολομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία.Άτυχη στάθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία «έπεσε» πάνω στην κυπελλούχο Αγγλίας Κρίστας Πάλας (ενώ η άλλη... επιλογή ήταν η σαφώς πιο βατή Σίγκμα Ολομουτς). Η Φιορεντίνα θα αντιμετωπίσει τη -δεύτερη της League Phase- Ράκοβ Τσεστόχοβα, με την Στρασμπούρ που πρώτευσε στη League Phase να κληρώνεται με τη Ριέκα (η οποία απέκλεισε στα πλέι-οφ την Ομόνοια).Αναλυτικά η κλήρωση και όλα τα ζευγαρώματα ως τον τελικό:1. Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)2. Αλκμααρ (Ολλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)3. Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)4. Φιορεντίνα (Ιταλία)-Ράκοβ (Πολωνία)5. Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)6. Τσέλιε (Σλοβενία)-ΑΕΚ7. Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Μάιντς (Γερμανία)8. Ριέκα (Κροατία)-Στρασμπούρ (Γαλλία)ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (9 & 16 Απριλίου)1. Νικητής 1-Νικητής 22. Νικητής 3-Νικητής 43. Νικητής 5-Νικητής 64. Νικητής 7-Νικητής 8Νικητής 1-Νικητής 2Νικητής 3-Νικητής 4