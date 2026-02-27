Μπενίτεθ: «Καλή ομάδα η Μπέτις, μεγάλη πρόκληση για εμάς»
SPORTS
Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ Μπέτις Europa League

Μπενίτεθ: «Καλή ομάδα η Μπέτις, μεγάλη πρόκληση για εμάς»

Το πρώτο σχόλιο του Ισπανού τεχνικού του Παναθηναϊκού για τη «μάχη» με την ομάδα της Ανδαλουσίας

Μπενίτεθ: «Καλή ομάδα η Μπέτις, μεγάλη πρόκληση για εμάς»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η κληρωτίδα έφερε τη Ρεάλ Μπέτις στον ευρωπαϊκό δρόμο του Παναθηναϊκού στο Europa League, ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ φρόντισε από νωρίς να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να θέσει τις προτεραιότητες της ομάδας του. Μιλώντας στην Cosmote TV, ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε τη δυσκολία του εμποδίου, αλλά κατέστησε σαφές πως στην παρούσα φάση το μυαλό όλων στο «Τριφύλλι» βρίσκεται στις εγχώριες διοργανώσεις.

«Ακτινογραφώντας» την Μπέτις του Πελεγκρίνι

Ο Μπενίτεθ, γνωρίζοντας άριστα την ισπανική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, ανέλυσε το αγωνιστικό προφίλ των Ανδαλουσιανών, εστιάζοντας στον έμπειρο τεχνικό τους:

«Ο Πελεγκρίνι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής που του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει ένα ξεκάθαρο στιλ με κατοχή της μπάλας».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε πως αν η Μπέτις βρει ρυθμό, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί πως αυτό το επιθετικό στιλ αφήνει χώρους που το «Τριφύλλι» μπορεί να εκμεταλλευτεί στις αντεπιθέσεις.

Σχετικά με τη σειρά των αγώνων, ο πολύπειρος κόουτς παραδέχθηκε πως θα προτιμούσε διαφορετική εξέλιξη στην κλήρωση:

«Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς να είναι εντός έδρας, από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι θα έχουμε τη δυναμική στήριξη των οπαδών μας».

Κλείνοντας, ο Μπενίτεθ έβαλε «φρένο» στην ευρωπαϊκή ονειροπόληση, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του έναν «Γολγοθά» στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν από τα ραντεβού με τους Ισπανούς:
«Έχουμε τα θέματά μας για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά προηγούνται τρία πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα απέναντι σε Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα η Ευρώπη».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης