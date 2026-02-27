Μπενίτεθ: «Καλή ομάδα η Μπέτις, μεγάλη πρόκληση για εμάς»

Η κληρωτίδα έφερε τη Ρεάλ Μπέτις
στον ευρωπαϊκό δρόμο του Παναθηναϊκού
στο Europa League
, ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ
φρόντισε από νωρίς να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να θέσει τις προτεραιότητες της ομάδας του. Μιλώντας στην Cosmote TV, ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε τη δυσκολία του εμποδίου, αλλά κατέστησε σαφές πως στην παρούσα φάση το μυαλό όλων στο «Τριφύλλι» βρίσκεται στις εγχώριες διοργανώσεις.
«Ακτινογραφώντας» την Μπέτις του Πελεγκρίνι
Ο Μπενίτεθ, γνωρίζοντας άριστα την ισπανική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, ανέλυσε το αγωνιστικό προφίλ των Ανδαλουσιανών, εστιάζοντας στον έμπειρο τεχνικό τους:
«Ο Πελεγκρίνι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής που του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει ένα ξεκάθαρο στιλ με κατοχή της μπάλας».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε πως αν η Μπέτις βρει ρυθμό, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί πως αυτό το επιθετικό στιλ αφήνει χώρους που το «Τριφύλλι» μπορεί να εκμεταλλευτεί στις αντεπιθέσεις.
Σχετικά με τη σειρά των αγώνων, ο πολύπειρος κόουτς παραδέχθηκε πως θα προτιμούσε διαφορετική εξέλιξη στην κλήρωση:
«Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς να είναι εντός έδρας, από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι θα έχουμε τη δυναμική στήριξη των οπαδών μας».
Κλείνοντας, ο Μπενίτεθ έβαλε «φρένο» στην ευρωπαϊκή ονειροπόληση, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του έναν «Γολγοθά» στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν από τα ραντεβού με τους Ισπανούς:
«Έχουμε τα θέματά μας για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά προηγούνται τρία πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα απέναντι σε Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα η Ευρώπη».