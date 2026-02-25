Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Εθνική μπάσκετ: Ελάιτζα αντί Ναζ Μήτρου - Λονγκ στις κλήσεις του Σπανούλη, μέσα ο Σαμοντούροβ
Εθνική μπάσκετ: Ελάιτζα αντί Ναζ Μήτρου - Λονγκ στις κλήσεις του Σπανούλη, μέσα ο Σαμοντούροβ
Ο Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας
Με μία αλλαγή και μία προσθήκη συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών στη Sunel Arena.
Ο Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας.
Παρότι έκανε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων και έτσι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον γκαρντ του Αρη.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν το νέο πρόσωπο στο γήπεδο, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και πλέον απομένουν άλλοι τρεις παίκτες για να ολοκληρωθεί το “παζλ”. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την ομάδα να αναμένεται να είναι πλήρης στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, όταν έχει έρθει και ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα της Μονακό το βράδυ της Πέμπτης.
Ο Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας.
Παρότι έκανε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων και έτσι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον γκαρντ του Αρη.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν το νέο πρόσωπο στο γήπεδο, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και πλέον απομένουν άλλοι τρεις παίκτες για να ολοκληρωθεί το “παζλ”. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την ομάδα να αναμένεται να είναι πλήρης στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, όταν έχει έρθει και ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα της Μονακό το βράδυ της Πέμπτης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα