Εθνική μπάσκετ: Ελάιτζα αντί Ναζ Μήτρου - Λονγκ στις κλήσεις του Σπανούλη, μέσα ο Σαμοντούροβ

Ο Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας

Με μία αλλαγή και μία προσθήκη συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών στη Sunel Arena.

Ο Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας.

Παρότι έκανε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων και έτσι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον γκαρντ του Αρη.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν το νέο πρόσωπο στο γήπεδο, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και πλέον απομένουν άλλοι τρεις παίκτες για να ολοκληρωθεί το “παζλ”. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την ομάδα να αναμένεται να είναι πλήρης στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, όταν έχει έρθει και ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα της Μονακό το βράδυ της Πέμπτης.
