Παναθηναϊκός: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Παρί
SPORTS
Παναθηναϊκός Παρί Euroleague

Παναθηναϊκός: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Παρί

Αντί για τις 21:15 το παιχνίδι της Euroleague θα ξεκινήσει στις 21:45

Παναθηναϊκός: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Παρί
Άλλαξε λόγω ποδοσφαίρου η ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Παρί στο Telekom Center Athens. 

Όπως έγινε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε αιτηθεί να αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού παίζει την ίδια ημέρα στις 19:45 στην Τσεχία με την Βικτόρια Πλζεν και όσοι ήθελαν να δουν το ματς δεν θα προλάβαιναν να πάνε στο μπάσκετ. 

Έτσι η ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή και το τζάμπολ αντί για τις 21:15 θα γίνει στις 21:45. 

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης