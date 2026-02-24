Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Παναθηναϊκός: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Παρί
Αντί για τις 21:15 το παιχνίδι της Euroleague θα ξεκινήσει στις 21:45
Άλλαξε λόγω ποδοσφαίρου η ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Παρί στο Telekom Center Athens.
Όπως έγινε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε αιτηθεί να αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού παίζει την ίδια ημέρα στις 19:45 στην Τσεχία με την Βικτόρια Πλζεν και όσοι ήθελαν να δουν το ματς δεν θα προλάβαιναν να πάνε στο μπάσκετ.
Έτσι η ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή και το τζάμπολ αντί για τις 21:15 θα γίνει στις 21:45.
