ΑΕΚ: Δύο χρόνια αποκλεισμός από τα γήπεδα σε δύο οπαδούς για την ομπρέλα στον Ποντένσε
SPORTS
ΑΕΚ Ολυμπιακός ΔΕΑΒ ομπρέλα Ντανιέλ Ποντένσε

ΑΕΚ: Δύο χρόνια αποκλεισμός από τα γήπεδα σε δύο οπαδούς για την ομπρέλα στον Ποντένσε

Οι οπαδοί της Ένωσης που ταυτοποιήθηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δεν θα μπορούν να βρεθούν σε γήπεδο για τα επόμενα δύο χρόνια

ΑΕΚ: Δύο χρόνια αποκλεισμός από τα γήπεδα σε δύο οπαδούς για την ομπρέλα στον Ποντένσε
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το επεισοδιακό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να απασχολεί μέχρι και σήμερα...

Το φινάλε του αγώνα που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, είχε αρκετή ένταση και μεταξύ άλλων οπαδοί της ΑΕΚ είχαν πετάξει και μία ομπρέλα στον Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος την... επέστρεψε στην κερκίδα και γι' αυτήν του την ενέργεια τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, ωστόσο σήμερα έγινε γνωστή και η ποινή που αφορά τους δύο οπαδούς της ΑΕΚ που την είχαν ρίξει στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, οι συγκεκριμένοι θα ξαναδούν την ομάδα τους να αγωνίζεται εντός συνόρων, αλλά και γενικά θα πατήσουν ξανά το πόδι τους σε αθλητική εγκατάσταση, τον Φεβρουάριο του 2028  καθώς του επιβλήθηκε διετή απαγόρευση!

Αναλυτικά η απόφαση:
«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:
1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης

Κλείσιμο
γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:
i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,

ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.»
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης