ΑΕΚ: Δύο χρόνια αποκλεισμός από τα γήπεδα σε δύο οπαδούς για την ομπρέλα στον Ποντένσε

Οι οπαδοί της Ένωσης που ταυτοποιήθηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δεν θα μπορούν να βρεθούν σε γήπεδο για τα επόμενα δύο χρόνια