ΑΕΚ: Δύο χρόνια αποκλεισμός από τα γήπεδα σε δύο οπαδούς για την ομπρέλα στον Ποντένσε
Οι οπαδοί της Ένωσης που ταυτοποιήθηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δεν θα μπορούν να βρεθούν σε γήπεδο για τα επόμενα δύο χρόνια
Το επεισοδιακό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να απασχολεί μέχρι και σήμερα...
Το φινάλε του αγώνα που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, είχε αρκετή ένταση και μεταξύ άλλων οπαδοί της ΑΕΚ είχαν πετάξει και μία ομπρέλα στον Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος την... επέστρεψε στην κερκίδα και γι' αυτήν του την ενέργεια τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, ωστόσο σήμερα έγινε γνωστή και η ποινή που αφορά τους δύο οπαδούς της ΑΕΚ που την είχαν ρίξει στον αγωνιστικό χώρο.
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, οι συγκεκριμένοι θα ξαναδούν την ομάδα τους να αγωνίζεται εντός συνόρων, αλλά και γενικά θα πατήσουν ξανά το πόδι τους σε αθλητική εγκατάσταση, τον Φεβρουάριο του 2028 καθώς του επιβλήθηκε διετή απαγόρευση!
Αναλυτικά η απόφαση:
«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:
1. Αφού έλαβε υπόψη της
α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,
β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης
γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,
από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,
επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:
i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,
ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.»
