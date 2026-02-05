ΑΕΚ: Καταγγελία εναντίον του Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα!
ΑΕΚ: Καταγγελία εναντίον του Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα!
Η Ένωση, που προσκόμισε και σχετικό βίντεο, ζητά την τιμωρία του Πορτογάλου άσου
Τα όσα έγιναν το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην Allwyn Arena, είναι ξεκάθαρο ότι θα μας απασχολούν για αρκετό καιρό ακόμη.
Πριν από λίγες ώρες η ΔΕΑΒ επέβαλλε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην ΑΕΚ, η οποία με τη σειρά της προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του Ντάνιελ Ποντένσε, ζητώντας να ασκηθεί κατά του έμπειρου άσου του Ολυμπιακού.
Ο λόγος είναι η ρίψη ομπρέλας από τον Πορτογάλο εξτρέμ προς την κερκίδα σε οπαδούς της Ένωσης στην Allwyn Arena, κάτι το οποίο υπάρχει και σε βίντεο που παρέδωσε η ομάδα στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.
Η ΑΕΚ καταγγέλλει τον ποδοσφαιριστή και ζητά τη δίωξη και την τιμωρία του για αυτή την ενέργεια, η οποία γράφτηκε από τη διαιτητική ομάδα και τους παρατηρητές του ντέρμπι αλλά χωρίς να αναφερθεί το όνομα.
Πριν από λίγες ώρες η ΔΕΑΒ επέβαλλε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην ΑΕΚ, η οποία με τη σειρά της προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του Ντάνιελ Ποντένσε, ζητώντας να ασκηθεί κατά του έμπειρου άσου του Ολυμπιακού.
Ο λόγος είναι η ρίψη ομπρέλας από τον Πορτογάλο εξτρέμ προς την κερκίδα σε οπαδούς της Ένωσης στην Allwyn Arena, κάτι το οποίο υπάρχει και σε βίντεο που παρέδωσε η ομάδα στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.
Η ΑΕΚ καταγγέλλει τον ποδοσφαιριστή και ζητά τη δίωξη και την τιμωρία του για αυτή την ενέργεια, η οποία γράφτηκε από τη διαιτητική ομάδα και τους παρατηρητές του ντέρμπι αλλά χωρίς να αναφερθεί το όνομα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα