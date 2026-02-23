Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε»
Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για την Λεβερκούζεν.
Ο Ολυμπιακός καλείται να φέρει εις πέρας μία από τις δυσκολότερες αποστολές της ευρωπαϊκής του ιστορίας, αντιμετωπίζοντας τη Μπάγερ Λεβερκούζεν το βράδυ της Τρίτης (24/2, 22:00) στη ρεβάνς της ήττας με 2-0. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, εμφανίστηκε ρεαλιστής αλλά γεμάτος ελπίδα, ζητώντας από τους παίκτες του να βγάλουν προσωπικότητα στο γήπεδο.
Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» τόνισε ότι «έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες» και επισήμανε πως «δεν στεκόμαστε στο παρελθόν και τα όποια άσχημα αποτελέσματα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι πιθανότητες είναι εκεί» και πως «θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας».
Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για:
- Τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν και τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για την ανατροπή: «Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται. Να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε περισσότερη κατοχή. Να έχουμε πιο καλή κατοχή και να κλέβουμε πιο πολύ τις μπάλες».
- Την ψυχολογία της ομάδας ενόψει του σημαντικού αγώνα: «Έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο αύριο και στο μέλλον και δεν στεκόμαστε στο παρελθόν και τα όποια άσχημα αποτελέσματα».
- Το εάν θα μιλήσει στους παίκτες του πριν το ματς, χρησιμοποιώντας την ομιλία του στην ανατροπή με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το 2024 (σ.σ. ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 4-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Europa Conference League, αλλά επικράτησε στη ρεβάνς με 6-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα προημιτελικά): «Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω εκείνη την ομιλία. Έχει περάσει πολύς καιρός. Δεν θα σκεφτόμαστε το τότε, αλλά να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει το "πρέπει" στο μυαλό μας, αλλά υπάρχει το να θέλουμε να νικήσουμε και, εάν καταφέρουμε να νικήσουμε με πάνω από δύο γκολ, ακόμα καλύτερα».
- Το χρονικό σημείο που θα μπει το γκολ και αν έχει σημασία εάν θα επιτευχθεί στο 20ό λεπτό ή στο 70ό: «Δεν στέκομαι στο ποιός και στο ποιό λεπτό. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να προβλέψεις. Στο Καραϊσκάκη τους πήρε μια ώρα, αλλά μέσα σε δύο λεπτά έβαλαν δύο γκολ. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε κίνδυνο, να έχουμε τον ρυθμό μας και μία κανονικότητα. Να μην περιοριζόμαστε στο εάν θα μπει γκολ στο 20΄ ή στο 70΄».
- Τις δηλώσεις του τεχνικού της Λεβερκούζεν: «Όλα αυτά δείχνουν πώς μας σέβονται. Αλλά σε αυτό το επίπεδο όλοι σέβονται. Πρέπει να τους δείξει ότι αύριο πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα ακόμα παιχνίδι».
- Το παρελθόν της ομάδας σε επίπεδο προκρίσεων: «Νομίζω ότι μόνο με την έννοια ότι έχεις καταφέρει κάτι μία φορά, νομίζεις ότι θα το ξανακαταφέρεις. Είναι δύσκολο να ξανασυμβεί. Είναι σαν να κερδίζεις το Champions League. Δεν σημαίνει ότι θα το ξανακερδίσεις. Εμείς θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Οταν έχεις καταφέρει κάτι μία φορά, πιστεύεις ότι μπορεί να το καταφέρεις ξανά. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε το φαβορί».
