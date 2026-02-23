Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Εντυπωσιακή Τελετή Λήξης στην Αρένα της Βερόνα, δείτε βίντεο
Η Κίρστι Κόβεντρι κήρυξε τη λήξη των Αγώνων – Ρεκόρ 30 μεταλλίων για την Ιταλία, στην κορυφή η Νορβηγία με 40 - Η σκυτάλη στις Γαλλικές Άλπεις για το 2030 - Ο πίνακας των μεταλλίων
Με μία εντυπωσιακή Τελετή Λήξης στην ιστορική Αρένα της Βερόνα ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026».
Η Ιταλία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, που ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου, με πανηγυρικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, κήρυξε επισήμως τη λήξη των Αγώνων.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τώρα που φτάνουμε στο τέλος αυτών των Αγώνων, νιώθω πολλά συναισθήματα. Λίγη θλίψη, ναι. Αλλά και τόση υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη καθώς λέω τα επόμενα λόγια: Αγαπητοί φίλοι, κηρύσσω τώρα τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026».
Η Τελετή Λήξης, με τίτλο «Beauty in Action» («Η Ομορφιά σε Δράση»), συνδύασε καλλιτεχνικά δρώμενα και αθλητικό συμβολισμό. Ξεχώρισε η παρουσία του κορυφαίου Ιταλού χορευτή μπαλέτου Ρομπέρτο Μπόλε, ο οποίος παρουσίασε ένα εναέριο νούμερο.
Οι Ολυμπιακές Φλόγες που έκαιγαν από τις 6 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο και την Κορτίνα έσβησαν με την ολοκλήρωση της τελετής και θα ανάψουν ξανά για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.
Η σκυτάλη περνά πλέον στις Γαλλικές Άλπεις, οι οποίες θα φιλοξενήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2030, αξιοποιώντας πολλαπλές ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ έγραψε: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μάς χάρισαν αξέχαστες συγκινήσεις και μια αίσθηση υπερηφάνειας που θα μείνει με την Ιταλία για πολύ καιρό ακόμη», προσθέτοντας ότι η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης «έφερε κύρος σε ολόκληρο το έθνος».
Γύρω από την 2.000 ετών Αρένα εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με φράγματα να περιορίζουν την πρόσβαση και ελικόπτερο να επιτηρεί την περιοχή.
Λίγες ώρες πριν από την τελετή, εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Βερόνα, εκφράζοντας αντιδράσεις για το κόστος στέγασης και για περιβαλλοντικές ανησυχίες που συνδέονται με τη διοργάνωση των Χειμερινών Αγώνων.
Η σκανδιναβική χώρα κέρδισε περισσότερα χρυσά μετάλλια (18) και περισσότερα συνολικά μετάλλια (41) από τις ΗΠΑ, οι οποίες ήρθαν δεύτερες και στις δύο κατηγορίες (12 χρυσά και 33 συνολικά μετάλλια). Τα 18 χρυσά της Νορβηγίας ήταν τα περισσότερα από μια χώρα στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ο ήρωας του σκι αντοχής Γιοχάνες Χόσφλοτ Κλέμπο κατέκτησε μόνος του έξι χρυσά μετάλλια , περισσότερα από όλες τις άλλες χώρες εκτός από επτά στους φετινούς Αγώνες.
Από το Μιλάνο και την Κορτίνα στις Γαλλικές ΆλπειςΟι Αγώνες συνδιοργανώθηκαν από το Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, με τις διοργανώσεις να απλώνονται σε ευρεία γεωγραφική περιοχή της βόρειας Ιταλίας.
Ρεκόρ μεταλλίων και μήνυμα ΜελόνιΗ Ιταλία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με αριθμό-ρεκόρ 30 μεταλλίων. Η πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, που παρακολούθησε την τελετή στη Βερόνα, χαρακτήρισε τους Αγώνες πηγή εθνικής υπερηφάνειας.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ έγραψε: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μάς χάρισαν αξέχαστες συγκινήσεις και μια αίσθηση υπερηφάνειας που θα μείνει με την Ιταλία για πολύ καιρό ακόμη», προσθέτοντας ότι η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης «έφερε κύρος σε ολόκληρο το έθνος».
Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l’Italia ancora a lungo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 22, 2026
Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell’Italia nel mondo con risultati straordinari.
Un… pic.twitter.com/WPx9cKMLuc
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διαδηλώσειςΗ Τελετή Λήξης πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Βερόνας, πόλης γνωστής διεθνώς και ως σκηνικό του έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.
Γύρω από την 2.000 ετών Αρένα εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με φράγματα να περιορίζουν την πρόσβαση και ελικόπτερο να επιτηρεί την περιοχή.
Λίγες ώρες πριν από την τελετή, εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Βερόνα, εκφράζοντας αντιδράσεις για το κόστος στέγασης και για περιβαλλοντικές ανησυχίες που συνδέονται με τη διοργάνωση των Χειμερινών Αγώνων.
Grazie! Grazie! Grazie! Italy, you've been fantastic. 💚🤍❤️#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/e6JOZQ5LYN— The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026
Πίνακας μεταλλίωνΗ Νορβηγία κατέκτησε για άλλη μια φορά την κορυφή του πίνακα μεταλλίων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ξεπερνώντας χώρες με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό.
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 Νορβηγία 18 11 11 40
2 Ηνωμένες Πολιτείες 11 12 9 32
3 Ολλανδία 10 7 3 20
4 Ιταλία 10 6 14 30
5 Γαλλία 8 9 6 23
6 Γερμανία 7 9 8 24
7 Ελβετία 6 8 6 20
8 Σουηδία 6 6 4 16
9 Αυστρία 5 8 5 18
10 Ιαπωνία 5 7 12 24
11 Καναδάς 5 6 9 20
12 Κίνα 4 3 6 13
13 Νότια Κορέα 3 4 3 10
14 Αυστραλία 3 2 1 6
15 Μεγάλη Βρετανία 3 1 0 4
16 Τσεχία 2 2 1 5
17 Σλοβενία 2 1 1 4
18 Ισπανία 1 0 2 3
19 Βραζιλία 1 0 0 1
19 Καζακστάν 1 0 0 1
21 Πολωνία 0 3 1 4
22 Νέα Ζηλανδία 0 2 1 3
23 Φινλανδία 0 1 5 6
24 Λετονία 0 1 1 2
25 Δανία 0 1 0 1
25 Εσθονία 0 1 0 1
25 Γεωργία 0 1 0 1
28 Βουλγαρία 0 0 2 2
29 Βέλγιο 0 0 1 1
