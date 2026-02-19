Ανησυχία με Λόβρεν στον ΠΑΟΚ: Ένιωσε ενοχλήσεις μετά από σύγκρουση με παίκτη της Θέλτα
Ανησυχία με Λόβρεν στον ΠΑΟΚ: Ένιωσε ενοχλήσεις μετά από σύγκρουση με παίκτη της Θέλτα
Ο Κροάτης στόπερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος
Ο Ντέγιαν Λόβρεν αποχώρησε τραυματίας στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του Δικεφάλου για την κατάστασή του.
Ο Κροάτης στόπερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, έπειτα από δυνατή σύγκρουση που είχε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων.
Ο έμπειρος αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, ενώ θεωρείται βέβαιο πως δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για το κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ.
Ο Κροάτης στόπερ, παράλληλα, μετά το ματς δήλωσε: «Δεν είναι τόσο εύκολο να παίζεις με πρόσωπα που δεν έχεις συνηθίσει. Δεν βγάλαμε ενέργεια στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε κάποια λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η Θέλτα και μας τιμώρησε».
Για την βελτίωση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Άλλαξε η ψυχολογία και η αποφασιστικότητα μας. Δεν μας ένιωθαν οι αντίπαλοι. Στην επανάληψη, όλα αυτά άλλαξαν».
Για την ρεβάνς: «Όλα είναι ανοιχτά. Η Θέλτα είναι μια καλή ομάδα και τους σεβόμαστε, αλλά αποδείξαμε ότι μπορούμε να την κοντράρουμε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Θα πάμε για την νίκη».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Κροάτης στόπερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, έπειτα από δυνατή σύγκρουση που είχε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων.
Ο έμπειρος αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, ενώ θεωρείται βέβαιο πως δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για το κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ.
Ο Κροάτης στόπερ, παράλληλα, μετά το ματς δήλωσε: «Δεν είναι τόσο εύκολο να παίζεις με πρόσωπα που δεν έχεις συνηθίσει. Δεν βγάλαμε ενέργεια στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε κάποια λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η Θέλτα και μας τιμώρησε».
Για την βελτίωση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Άλλαξε η ψυχολογία και η αποφασιστικότητα μας. Δεν μας ένιωθαν οι αντίπαλοι. Στην επανάληψη, όλα αυτά άλλαξαν».
Για την ρεβάνς: «Όλα είναι ανοιχτά. Η Θέλτα είναι μια καλή ομάδα και τους σεβόμαστε, αλλά αποδείξαμε ότι μπορούμε να την κοντράρουμε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Θα πάμε για την νίκη».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα