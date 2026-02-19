Αταμάν: Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό, έχει σπουδαίο προπονητή
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τελικό του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό και την απώλεια του Μιλουτίνοφ για τους Πειραιώτες
Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε εύκολα στον τελικό του Κυπέλλου και το Σάββατο θα παίξει με τον Ολυμπιακό για τον τίτλο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την πρόκριση, τον Ολυμπιακό, τον Μπαρτζώκα και τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ.
Αναλυτικά όσα είπαν στη συνέντευξη Τύπου οι Αταμάν, Μήτογλου
Εργκίν Αταμάν (προπονητής Παναθηναϊκού AKTOR): «Ήταν ένα παρόμοιο παιχνίδι με το χθεσινό, μπήκαμε με συγκέντρωση, παίξαμε καλή άμυνα και σκοράραμε στον αιφνιδιασμό. Μοιράσαμε το χρόνο συμμετοχής, έπαιξαν και σκόραραν όλοι και ελέγξαμε το παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σήμερα. Ο τελικός θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, δύο μεγάλες ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες και πάλι. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό γιατί έχουν πολύ καλή χημεία, έναν σπουδαίο προπονητή και έχουν παίξει ως τώρα πολύ καλό μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, είμαστε συγκεντρωμένοι και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όπως και πέρσι. Θεωρώ πως υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες».
Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ είπε: «Η ζωή δεν είναι ποτέ εύκολη όταν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία αν απουσιάζει ένας παίκτης ή δύο παίκτες».
Ντίνος Μήτογλου (παίκτης Παναθηναϊκού AKTOR): «Χαίρομαι που βγάλαμε ακόμη μια φορά καλή αντίδραση. Είχαμε ενέργεια στην άμυνα, κλείσαμε τη ρακέτα, βάζαμε τα χέρια μας και φάνηκε ότι οι συζητήσεις που κάναμε πιάνουν τόπο. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για τον τελικό».
Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ είπε: «Να πούμε περαστικά στον Μιλουτίνοφ. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό, όπως είχαμε κι εμείς τραυματισμούς. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Και οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα να καλύψουν τις απουσίες. Το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλό, εμείς δεν πρέπει να επηρεαστούμε από αυτή την απουσία. Θα είναι παγίδα να σκεφτούμε κάτι τέτοιο».
