Καστορίνα: «Το γκολ μας δίνει μεγάλο κίνητρο»
SPORTS
Europa League ΠΑΟΚ Θέλτα Τζιανπάολο Καστορίνα

Καστορίνα: «Το γκολ μας δίνει μεγάλο κίνητρο»

Ο Ιταλός, ο οποίος εκτέλεσε χρέη πρώτου προπονητή λόγω της τιμωρίας του Ραζβάν Λουτσέσκου, στάθηκε στην αντίδραση του ΠΑΟΚ στο Β' ημίχρονο και χαρακτήρισε πολύτιμο το γκολ του Γερεμέγεφ

Καστορίνα: «Το γκολ μας δίνει μεγάλο κίνητρο»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο άμεσος συνεργάτης του Ρουμάνου προπονητή του ΠΑΟΚ, σχολίασε ότι το γκολ του Γερεμέγεφ δίνει μεγάλο κίνητρο στον Δικέφαλο ενόψει της ρεβάνς για τα play off του Europa League.

Συγκεκριμένα, είπε στην κάμερα της Cosmote:
«Φυσικά το γκολ μας δίνει μεγάλο κίνητρο για να πάμε εκεί να κάνουμε το παιχνίδι μας. Στο πρώτο μέρος εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που εμείς τους χαρίσαμε. Δεν ήμασταν τόσο κακοί εμείς.

Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, αποφασιστικότεροι, με μεγαλύτερη ενέργεια. Με αυτά οδηγό πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Τελείωσε απλώς το πρώτο ημίχρονο…».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης