Καστορίνα: «Το γκολ μας δίνει μεγάλο κίνητρο»
Ο Ιταλός, ο οποίος εκτέλεσε χρέη πρώτου προπονητή λόγω της τιμωρίας του Ραζβάν Λουτσέσκου, στάθηκε στην αντίδραση του ΠΑΟΚ στο Β' ημίχρονο και χαρακτήρισε πολύτιμο το γκολ του Γερεμέγεφ
Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο άμεσος συνεργάτης του Ρουμάνου προπονητή του ΠΑΟΚ, σχολίασε ότι το γκολ του Γερεμέγεφ δίνει μεγάλο κίνητρο στον Δικέφαλο ενόψει της ρεβάνς για τα play off του Europa League.
Συγκεκριμένα, είπε στην κάμερα της Cosmote:
«Φυσικά το γκολ μας δίνει μεγάλο κίνητρο για να πάμε εκεί να κάνουμε το παιχνίδι μας. Στο πρώτο μέρος εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που εμείς τους χαρίσαμε. Δεν ήμασταν τόσο κακοί εμείς.
Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, αποφασιστικότεροι, με μεγαλύτερη ενέργεια. Με αυτά οδηγό πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Τελείωσε απλώς το πρώτο ημίχρονο…».
