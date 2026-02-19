Το μήνυμα του Πιρόλα μετά την ήττα από την Λεβερκούζεν: «Ευχαριστώ για την στήριξή σας, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα»
Λεβερκούζεν Ολυμπιακός Champions League Λορέντσο Πιρόλα

Το μήνυμα του Πιρόλα μετά την ήττα από την Λεβερκούζεν: «Ευχαριστώ για την στήριξή σας, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα»

Ο Ιταλός αμυντικός διαβεβαίωσε μέσω social media ότι είναι καλά στην υγεία του μετά την σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Ρέτσο, ενώ έδωσε και το έναυσμα για ανατροπή

Το μήνυμα του Πιρόλα μετά την ήττα από την Λεβερκούζεν: «Ευχαριστώ για την στήριξή σας, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Λορέντσο Πιρόλα συγκρούστηκε σφοδρά με τον Ρέτσο και παρότι συνέχισε να αγωνίζεται, τελικά έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, στην ήττα του Ολυμπιακού με 2-0 από τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

Με story του στο Instagram την Πέμπτη (19/02), ο Ιταλός στόπερ ευχαρίστησε άπαντες για τη στήριξη και δήλωσε πως πιστεύει στην ανατροπή.

«Θέλω απλά να πω ευχαριστώ σε όλους για τη στήριξή σας χθες, είμαι καλά.

Να θυμάστε… δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πάμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πιρόλα.

Το μήνυμα του Πιρόλα μετά την ήττα από την Λεβερκούζεν: «Ευχαριστώ για την στήριξή σας, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα»
4 ΣΧΟΛΙΑ

