Sold οut το πρώτο τσάρτερ οπαδών του ΟΦΗ για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Ο ΟΦΗ μετά το Sold Out του πρώτου τσάρτερ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε δεύτερη πτήση για αυθημερόν μετάβαση στο Βόλο

Περίπου 200 φίλοι του ΟΦΗ έκλεισαν τη θέση τους για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς εξαντλήθηκαν οι θέσεις στο πρώτο τσάρτερ με προορισμό το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.

Λόγω της τεράστιας ζήτησης από τους Ομιλίτες οι Κρητικοί εξασφάλισαν και δεύτερη πτήση για αυθημερόν μετάβαση στον Βόλο.

Από εκεί και πέρα, ο ΟΦΗ παραμένει σε επικοινωνία με τις Μινωικές γραμμές και οι δυο πλευρές προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για να φτάσει ο κόσμος όσο το δυνατόν πιο νωρίς στον Βόλο και να είναι εγκαίρως στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ, μαζί με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, Aktina Travel Group, σας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσετε αυθημερόν στις 25 Απριλίου, με δεύτερη ιδιωτική πτήση, την εμπειρία του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου!


To charter με τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” του Ηρακλείου το Σάββατο 25 Απριλίου στις 14:00 μετά το μεσημέρι και θα επιστρέψει στην Κρήτη από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα.

Η τιμή κατ’ άτομο είναι 375 ευρώ και στο ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια (Ηράκλειο – Ν. Αγχίαλος – Ηράκλειο), οι φόροι αεροδρομίου και οι μεταφορές με πούλμαν “αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου – παραλία Βόλου – Πανθεσσαλικό στάδιο – αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου”.

Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, αλλά είναι εξασφαλισμένο (περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές και τις θύρες των φιλάθλων του ΟΦΗ, όταν ανακοινωθούν από την ΕΠΟ).

⁠Για συμμετοχές παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Αktina Travel Group στα τηλέφωνα: 2109002617 και 2109002629 καθώς επίσης και στο email ofinal@aktinatravelgroup.com καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή (10.00-17.00)».

Πηγή: gazzeta.gr

