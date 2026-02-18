Αδιανόητο περιστατικό στην Τουρκία: Οπαδός πέταξε... πατίνι στο κεφάλι του επόπτη, βίντεο
Σκηνές τρέλας σε ερασιτεχνικό αγώνα στη Μαλάτια - Ο βοηθός διαιτητή σωριάστηκε λιπόθυμος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Εικόνες που προκαλούν σοκ και ξεπερνούν κάθε λογική έρχονται από την Τουρκία, όπου σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος ένας οπαδός αποφάσισε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του πετώντας ένα... πατίνι στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον βοηθό διαιτητή!

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της περιοχής Νταρέντε στη Μαλάτια, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τη 10η αγωνιστική της 1ης Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ανάμεσα στην Νταρέντεσπορ και την Χεκιμχάν Μπελεντιγιέσι Γκιρμάνα Σπορ.

Το χρονικό της επίθεσης
Το παιχνίδι βρισκόταν στο 87ο λεπτό και το σκορ ήταν ισόπαλο 1-1. Εκείνη τη στιγμή, οι γηπεδούχοι (Νταρέντεσπορ) πέτυχαν γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον βοηθό διαιτητή, Χακάν Μπασκούρτ.

Η απόφαση αυτή εξόργισε την κερκίδα. Ένας οπαδός, μέσα στην ένταση της στιγμής, πέταξε από την εξέδρα ένα πατίνι προς το μέρος του επόπτη. Το αντικείμενο προσγειώθηκε με δύναμη στο κεφάλι του άτυχου Μπασκούρτ.



Λιποθυμία και διακοπή
Ο βοηθός διαιτητή σωριάστηκε στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά. Αμέσως έσπευσαν κοντά του τα ιατρικά επιτελεία και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Όπως ήταν φυσικό, ο διαιτητής διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση μετά τον τραυματισμό του βοηθού του.

Κλείσιμο
Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Ωστόσο, μετά την κατάθεση που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα, αφέθηκε ελεύθερος. Ο άτυχος επόπτης, Χακάν Μπασκούρτ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, έχοντας γλιτώσει τα χειρότερα από την αδιανόητη αυτή ενέργεια.
