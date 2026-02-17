Final 8 Κυπέλλου Ελλάδος: Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία
SPORTS
Κύπελλο Ελλάδος Ολυμπιακός ΑΕΚ Final 8 Άρης

Final 8 Κυπέλλου Ελλάδος: Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία

Στο Ηράκλειο της Κρήτης διεξάγεται η διοργάνωση που ολοκληρώνεται το Σάββατο

Final 8 Κυπέλλου Ελλάδος: Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία
Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ στο φετινό Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, με το Μαρούσι - Άρης (17:00) και το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:00) να ρίχνουν την αυλαία στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα παλέψει κόντρα στους Θεσσαλονικείς για μια θέση στα ημιτελικά, εκεί που θα περιμένουν τον νικητή από το άλλο ζευγάρι της ημέρας.

Το σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς παρότι έχει το πλεονέκτημα λόγω της καλύτερης βαθμολογικής θέση που βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, φέτος δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το Μαρούσι, καθώς στον πρώτο αγώνα μεταξύ τους, η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε επικρατήσει με 108-103, έπειτα από παράταση.

Στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό της ημέρας ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ η οποία έχει 12 σερί νίκες και μπορεί να βάλει δύσκολα στους «ερυθρόλευκους». Η Ένωση είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη, πίσω από τη Φενέρμπαχτσε, με τον Κώστα Παπανικολάου να αναφέρεται στις δηλώσεις του για τον χαμένο τελικό του 2018 από την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

«Θέλω επίσης να πω ότι έχω ζήσει αυτή τη διοργάνωση και στο παρελθόν, το 2018, όταν είχαμε ηττηθεί από την ΑΕΚ στον τελικό. Αυτές οι εμπειρίες σου μένουν. Ωστόσο, για εμάς δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το παιχνίδι με την ΑΕΚ».


Τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης (17:00)
Κλείσιμο
Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:00)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Ηρακλής - Μύκονος

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης