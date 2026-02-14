Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παπαδόπουλος: «Βγάλαμε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό του Κυπέλλου, παλεύουμε για την τετράδα»
Ο τεχνικός του Λεβαδειακού αποθέωσε τους παίκτες του για την αυταπάρνηση στο 0-0 με τον Ολυμπιακό, ειδικά όσο η ομάδα έπαιζε με δέκα – Το μήνυμα για τη συνέχεια και τα Playoffs
Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα, το πάθος και κυρίως την αντίδραση των παικτών του, εμφανίστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά την «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο προπονητής του Λεβαδειακού στάθηκε στο πόσο δύσκολο ήταν για την ομάδα του να διαχειριστεί την πίεση των «ερυθρολεύκων», ειδικά από τη στιγμή που χρειάστηκε να αγωνιστεί με αριθμητικό μειονέκτημα, αλλά κυρίως εστίασε στην πνευματική αντίδραση του συνόλου μετά τον πικρό αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο.
«Αμυνθήκαμε σωστά με δέκα παίκτες»
Αναφερόμενος στη δυσκολία της αναμέτρησης, ο έμπειρος τεχνικός τόνισε:
«Η δυσκολία ήταν ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα με ποιότητα. Όταν παίζεις με δέκα παίκτες, αυτόματα πρέπει να αμυνθείς σωστά. Το κάναμε σε πολύ καλό βαθμό. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, όμως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα».
Τα «σκυμμένα κεφάλια» που σηκώθηκαν
Το πιο σημαντικό κέρδος για τον Παπαδόπουλο ήταν η αλλαγή κλίματος μέσα σε λίγα 24ωρα. Όπως αποκάλυψε, η απογοήτευση από το Κύπελλο ήταν έκδηλη στην τελευταία προπόνηση:
«Αντιδράσαμε μετά από ένα κακό ψυχολογικά παιχνίδι που μας επηρέασε, με τον ΟΦΗ. Χθες, στην προπόνηση, είδα σκυμμένα κεφάλια, όμως οι παίκτες μου έβγαλαν αντίδραση. Το αποδείξαμε σήμερα και αυτό είναι κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε στα μεγάλα παιχνίδια».
Κλείνοντας, ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε το σύνθημα για το φινάλε της κανονικής διάρκειας, θέτοντας ξεκάθαρα τον πήχη στην είσοδο στα Playoffs 1-4:
«Θέλουμε τη στήριξη όλων στα επόμενα πέντε ματς, ώστε να παλέψουμε μέχρι το τέλος και να βρεθούμε εκεί που πραγματικά αξίζουμε».
