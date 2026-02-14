Παπαδόπουλος: «Βγάλαμε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό του Κυπέλλου, παλεύουμε για την τετράδα»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού αποθέωσε τους παίκτες του για την αυταπάρνηση στο 0-0 με τον Ολυμπιακό, ειδικά όσο η ομάδα έπαιζε με δέκα – Το μήνυμα για τη συνέχεια και τα Playoffs