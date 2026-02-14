Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
ΠΑΟΚ: Χωρίς τέσσερις στο ντέρμπι Δικεφάλων με την ΑΕΚ
Σοβαρά προβλήματα για τον Δικέφαλο του Βορρά ενόψει της αυριανής (15/2) μάχης, νοκ-άουτ Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Πέλκας
Με σημαντικότατες απουσίες, που «αποδυναμώνουν» αισθητά το δημιουργικό κομμάτι της ομάδας, ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan Super League απέναντι στην ΑΕΚ (Κυριακή 15/02, 19:30).
Το ιατρικό δελτίο περιλαμβάνει ονόματα «πρώτης γραμμής», αναγκάζοντας το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την ενδεκάδα.
Συγκεκριμένα, εκτός μάχης τέθηκαν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Δημήτρης Πέλκας και Λούκα Ιβανούσετς.
Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές δεν κατάφεραν να προπονηθούν ούτε την παραμονή του αγώνα, υποβλήθηκαν σε θεραπεία και αποκλείστηκαν από την αποστολή, στερώντας από τον ΠΑΟΚ πολύτιμες λύσεις στα άκρα και πίσω από τον επιθετικό.
Τακτική και στατικές φάσεις
Όσον αφορά το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης, το βάρος έπεσε στην τακτική προσέγγιση του ντέρμπι. Οι «ασπρόμαυροι» δούλεψαν στις λεπτομέρειες μέσα από οικογενειακό δίτερμα, ενώ έγινε ειδική μνεία και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, έναν τομέα που συχνά κρίνει τέτοιου είδους αναμετρήσεις.
Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:
«Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε και η ομάδα είναι απόλυτα έτοιμη για ένα ακόμα ντέρμπι, αυτή τη φορά κόντρα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στην τακτική, οικογενειακό δίτερμα και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Οι Ιβανούσετς, Πέλκας, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία».
