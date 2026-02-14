Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
«Να πάτε να γ@@τε»: Θερμό επεισόδιο σε αγώνα κέρλινγκ, Καναδός αθλητής κατηγορήθηκε για παραβίαση κανονισμών, βίντεο
Ο Μαρκ Κένεντι, στην αναμέτρηση του Καναδά εναντίον της Σουηδίας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατηγορήθηκε πολλάκις από τους Σουηδούς αντιπάλους του ότι άγγιζε τους λίθους του με το χέρι του, κάτι που απαγορεύεται
Σύμφωνα με τη Mirror, η ένταση κορυφώθηκε στη μάχη για τη νίκη μεταξύ Καναδά και Σουηδίας, με κατηγορίες για απάτη να προκαλούν ένταση και διαξιφισμούς.
So sad to see the video of Canadian Olympian Marc Kennedy who got caught cheating for Team Canada in curling today. He was confronted by the Swedish team and reacted with a disservice to Canada. pic.twitter.com/BYKjVv2xsv— John Tomkinson (@johnwtomkinson) February 14, 2026
Θερμό επεισόδιοΣυγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του γύρου στον οποίο ο Καναδάς αντιμετώπισε τη Σουηδία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, προκλήθηκε μεγάλη ένταση μετά από κατηγορίες για απάτη. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες στο παγοδρόμιο, ο αγώνας μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων του κέρλινγκ εξελίχθηκε σε... θερμό επεισόδιο.
Τελικά, η ομάδα του Καναδά, υπό την ηγεσία του Μπραντ Τζέικομπς, κατέκτησε τη νίκη με σκορ 8-6, σε έναν αγώνα που ήταν καθοριστικός για τη συνέχεια του τουρνουά. Η Σουηδία, ήδη έχοντας ηττηθεί από την Ομάδα Βρετανίας σε προηγούμενο αγώνα, βρισκόταν σε δύσκολη θέση, αφού η αποτυχία αυτή ήρθε τέσσερα χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022.
«Να πάτε να γ@@τε»Ο αγώνας κατά των Καναδών ήταν ζωτικής σημασίας για τους Σουηδούς που κατείχαν το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο άθλημα από τους περασμένους Αγώνες. Η κατάσταση όμως ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ο Σουηδός Οσκαρ Έρικσον κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαρκ Κένεντι του Καναδά ότι άγγιζε τους λίθους του μετά την εκτόξευσή τους, κάτι που απαγορεύεται στο κερλινγκ μετά την γραμμή «hog».
So how often does Team Canada cheat at curling? Is this behavior a common occurrence? If they blatantly do this, what aren't we seeing?— Burnbag🇺🇸🏴☠️ (@DustinDHansen) February 13, 2026
This sucks because I have always loved watching Marc Kennedy play. pic.twitter.com/LXTMrEwNjP
Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο, όταν ο Κένεντι αντέδρασε με οργή, εκτοξεύοντας μια σειρά από βρισιές προς τους αντιπάλους του. Σοκαρισμένος από την κατηγορία, ο Καναδός κερλέρ έδειξε προς τον εαυτό του και φώναξε: «Δεν το έχω κάνει ούτε μία φορά. Να πάτε να γα@@τε».
Αν και ο Κένεντι συνέχισε να επιτίθεται λεκτικά, ο Έρικσον παρέμεινε ατάραχος και απάντησε με σθένος, λέγοντας: «Θα σου δείξω το βίντεο μετά τον αγώνα. Θα σου δείξω το βίντεο όπου είναι δύο μέτρα πέρα από τη γραμμή».
Now. As for the curling controversy.— Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 13, 2026
Trying to get back to it. Some things happened at the figure skating.
But here are some postgame quotes from Marc Kennedy, who swore at Oskar. And addressed it after the game. pic.twitter.com/I6FDzu4o3B
Σε ανακοίνωσή του, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κένεντι ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Δεν μου αρέσει να με κατηγορούν ότι κλέβω ύστερα από 25 χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους και 4 χειμερινές Ολυμπιάδες. Ο Σουηδός έβαλε δίπλα μας έναν διαιτητή για να σιγουρευτεί ότι δεν αγγίζαμε τον λίθο. Ο διαιτητής δεν είδε κάποια παράβαση».
