Επικό τρολάρισμα από τη γυναικεία ομάδα της Γιουνάιτεντ στον viral οπαδό με τα μακριά μαλλιά, βίντεο

Ο πανηγυρισμός των παικτριών για το σερί που πέτυχαν εκείνες, ενώ η ανδρική ομάδα απέτυχε ξανά στην πρόκληση των «5 νικών»