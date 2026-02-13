Επικό τρολάρισμα από τη γυναικεία ομάδα της Γιουνάιτεντ στον viral οπαδό με τα μακριά μαλλιά, βίντεο
Ο πανηγυρισμός των παικτριών για το σερί που πέτυχαν εκείνες, ενώ η ανδρική ομάδα απέτυχε ξανά στην πρόκληση των «5 νικών»
Η γυναικεία ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αρκέστηκε μόνο στο να πάρει μια σπουδαία νίκη με 3-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League, αλλά βρήκε την ευκαιρία να πειράξει –με χιουμοριστικό τρόπο– τον πιο «ταλαιπωρημένο» οπαδό του συλλόγου, τον Φρανκ Άιλετ.
Man United Women did the haircut celebration after winning 6 in a row.
Ο πανηγυρισμός-μήνυμα
Η Ελίζαμπεθ Τέρλαντ και η αρχηγός Μάγια Λε Τισιέ, μετά το γκολ που πέτυχαν, πανηγύρισανμε έναν ιδιαίτερο τρόπο: έπιασαν τις αλογοουρές τους και προσποιήθηκαν ότι τις κόβουν με ψαλίδι! Η κίνηση αυτή είχε αποδέκτη τον Φρανκ Άιλετ (γνωστό στα social media ως «The United Strand»), ο οποίος έχει γίνει viral καθώς έχει ορκιστεί να μην κουρευτεί μέχρι η ανδρική ομάδα της Γιουνάιτεντ να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες.
Ενώ, λοιπόν, η ανδρική ομάδα απέτυχε για άλλη μια φορά να φτάσει τον στόχο, η γυναικεία ομάδα «πετάει», έχοντας φτάσει αισίως τις έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις (Μπέρνλι, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ, Λέστερ και τώρα Ατλέτικο). Μάλιστα, η Λε Τισιέ συνέχισε το πείραγμα αναρτώντας ένα emoji με ψαλίδι στο Instagram.
Man United brought out the haircut celly in their 3-0 win vs. Atleti ✂️
The women have won six in a row across all competitions, while the men are still short from granting The United Strand his haircut 😬 pic.twitter.com/2OEOt8Qqh5
Το χρονικό της... χαίτης
Η πρόκληση του Άιλετ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν 500 ημέρες και στον πάγκο της ομάδας έχουν καθίσει τρεις προπονητές (Έρικ τεν Χαγκ, Ρούμπεν Αμορίμ και τώρα Μάικλ Κάρικ), αλλά το σερί των 5 νικών παραμένει άπιαστο όνειρο.
Ο 29χρονος φίλαθλος, του οποίου τα βίντεο συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, σκοπεύει να δωρίσει τα μαλλιά του στο The Princess Trust, μια φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει περούκες σε παιδιά με καρκίνο. Ωστόσο, η αναμονή συνεχίζεται, με τα μαλλιά του να έχουν φτάσει σε κωμικά μήκη.
Η χαμένη ευκαιρία του Κάρικ
Η ελπίδα του Άιλετ αναπτερώθηκε πρόσφατα, καθώς η ομάδα του Μάικλ Κάρικ πέτυχε τέσσερις σπουδαίες νίκες (επί των Σίτι, Άρσεναλ, Φούλαμ και Τότεναμ). Όμως, την Τρίτη, στο κρίσιμο πέμπτο παιχνίδι εναντίον της Γουέστ Χαμ, η Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 (με γκολ του Σέσκο στο 96'), στέλνοντας τον Άιλετ πίσω στο... μηδέν και το κουρείο σε νέα αναβολή.
Τουλάχιστον, τα κορίτσια της Γιουνάιτεντ του έδειξαν πώς γίνεται!