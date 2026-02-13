Euroleague: Τις 18 νίκες έφτασε ο Ολυμπιακός που βλέπει κορυφή, διπλό της Παρί στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
Euroleague: Τις 18 νίκες έφτασε ο Ολυμπιακός που βλέπει κορυφή, διπλό της Παρί στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ και διατηρήθηκαν στη 2η θέση - Ήττα για την Μπαρτσελόνα στο «σπίτι» της, 74-85 από την Παρί - Νίκες για Βαλένθια, Εφές και Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ με 92-86 και να φτάσει στο 18-9 ρεκόρ με το οποίο παρέμεινε σταθερά στην 2η θέση της Euroleague. Αντίστοιχα η σερβική ομάδα υποχώρησε στο 16-12 ρεκόρ μετά και την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης. Νωρίτερα η Εφές είχε κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια κερδίζοντας με 91-60 ενώ η Βαλένθια επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν με 82-67. Η Μακάμπι ύστερα από δραματικό ματς που κρίθηκε στην παράταση «λύγισε» την Μπάγερν με 111-106 ενώ η Παρί έκανε την μεγάλη έκπληξη καθώς πέρασε από τη Βαρκελώνη κερδίζοντας την Μπαρτσελόνα με 74-85.
Ένα απίστευτο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ από τα 9+ μέτρα, διαμόρφωσε το 88-81 υπέρ του Ολυμπιακού στα 54΄΄ πριν τη λήξη, θέτοντας σε πλεονεκτική θέση την ομάδα του Πειραιά στη διεκδίκηση μιας δεύτερης διαδοχικής νίκη στη Euroleague. Και τελικά την πήρε ο Ολυμπιακός, με 92-86, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο κατάμεστο ΣΕΦ (sold out), για την 28η αγωνιστική μειώνοντας την απόσταση με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ στη μία νίκη που έχει δύο αγώνες λιγότερους, αφού αύριο (13/2) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Αυτή η νίκη ήταν και η 6 σερί εντός έδρας, αλλά και 10η στα τελευταία 12 ματς στη διοργάνωση για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Στο 18-9, με αγώνα λιγότερο, τον οδήγησαν οι Σάσα Βεζένκοφ (23π. με 3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, Εβάν Φουρνιέ (18π. με 4/10 τρίποντα και 3 ριμπάουντ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (17π. με 4/9 τρίποντα) κι ενώ 10 ασίστ μοίρασε ο Τόμας Ουόκαπ (5π.).
Ο Ερυθρός Αστέρας που βρέθηκε στο -14, αλλά κατάφερνε να μειώνει, απειλώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό (ο Τσίμα Μονέκε με τρίποντο έκανε το 90-86 στα 25΄΄) υποχώρησε στο 16-12. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς μετά από αυτήν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Τζόρνταν Ενβόρα σημείωσε 21 πόντους με 2/6 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέτυχε 15 πόντους με 1/7 τρίποντα (!), ενώ 11 πόντους με 1/6 τρίποντα και 8 ασίστ είχε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
Οι Σέρβοι μάζεψαν 38 ριμπάουντ έναντι τα 32 του Ολυμπιακού. Όμως, τη διαφορά έκαναν τα 14/35 τρίποντα έναντι των 8/26 των Σέρβων. Ο Ερυθρός Αστέρας ευστόχησε όμως σε 25/42 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός σε 16/12 δίποντα. Ο Ολυμπιακός είχε 23 ασίστ για 14 λάθη και οι φιλοξενούμενοι 18 ασίστ για 13 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86
Ένα απίστευτο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ από τα 9+ μέτρα, διαμόρφωσε το 88-81 υπέρ του Ολυμπιακού στα 54΄΄ πριν τη λήξη, θέτοντας σε πλεονεκτική θέση την ομάδα του Πειραιά στη διεκδίκηση μιας δεύτερης διαδοχικής νίκη στη Euroleague. Και τελικά την πήρε ο Ολυμπιακός, με 92-86, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο κατάμεστο ΣΕΦ (sold out), για την 28η αγωνιστική μειώνοντας την απόσταση με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ στη μία νίκη που έχει δύο αγώνες λιγότερους, αφού αύριο (13/2) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Αυτή η νίκη ήταν και η 6 σερί εντός έδρας, αλλά και 10η στα τελευταία 12 ματς στη διοργάνωση για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Στο 18-9, με αγώνα λιγότερο, τον οδήγησαν οι Σάσα Βεζένκοφ (23π. με 3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, Εβάν Φουρνιέ (18π. με 4/10 τρίποντα και 3 ριμπάουντ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (17π. με 4/9 τρίποντα) κι ενώ 10 ασίστ μοίρασε ο Τόμας Ουόκαπ (5π.).
Ο Ερυθρός Αστέρας που βρέθηκε στο -14, αλλά κατάφερνε να μειώνει, απειλώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό (ο Τσίμα Μονέκε με τρίποντο έκανε το 90-86 στα 25΄΄) υποχώρησε στο 16-12. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς μετά από αυτήν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Τζόρνταν Ενβόρα σημείωσε 21 πόντους με 2/6 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέτυχε 15 πόντους με 1/7 τρίποντα (!), ενώ 11 πόντους με 1/6 τρίποντα και 8 ασίστ είχε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
Οι Σέρβοι μάζεψαν 38 ριμπάουντ έναντι τα 32 του Ολυμπιακού. Όμως, τη διαφορά έκαναν τα 14/35 τρίποντα έναντι των 8/26 των Σέρβων. Ο Ερυθρός Αστέρας ευστόχησε όμως σε 25/42 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός σε 16/12 δίποντα. Ο Ολυμπιακός είχε 23 ασίστ για 14 λάθη και οι φιλοξενούμενοι 18 ασίστ για 13 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86
Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 91-60
Η Αναντολού Εφές εντυπωσίασε στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας εύκολα της Βίρτους Μπολόνια με 91-60, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Πρόκειται για την τρίτη σερί νίκη της ομάδας του Πάμπλο Λάσο, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 9-19, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 12-16, πέντε θέσεις κάτω από τη δεκάδα που οδηγεί στα Play In.
Η Εφές μπήκε δυνατά, παίρνοντας προβάδισμα από την πρώτη περίοδο (22-19), και παρά την αντίσταση της Μπολόνια στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Λάσο κατάφερε να ξεφύγει με +8 στο ημίχρονο (43-35). Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη της Βίρτους και φτάνοντας σε διψήφιο προβάδισμα που έφτασε έως και τους 27 πόντους. Η Εφές διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, εκτόξευσε τη διαφορά στο +33 (86-53 στο 38΄) και πήρε άνετα τη νίκη με 31 πόντους διαφορά.
Κορυφαίος των νικητών ο Κόουλ Σουίντερ με 22 πόντους και 6/7 τρίποντα, ενώ από τη Βίρτους διασώθηκαν οι Σμάιλαγκιτς και Μόργκαν, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60
Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
Η Μπαρτσελόνα «κοιμήθηκε» στην τρίτη περίοδο και υπέστη μέγα κάζο από την Παρί στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Eurolerague. Οι Γάλλοι που παίζουν για... την τιμή των όπλων (9-18) επικράτησαν 85-74, ενώ η «Μπάρτσα» με έξι ήττες στους τελευταίους 11 αγώνες, βρίσκεται στο 17-11.
Η Παρί η οποία την περασμένη εβδομάδα έχασε μέσα από τα χέρια της τη νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ, ήταν απόψε πιο συγκεντρωμένη. Μπήκε στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 43-39 εις βάρος της, πέτυχε 28 πόντους, έπαιξε φανταστική άμυνα περιορίζοντας στους 12 τους γηπεδούχους και πήρε κεφάλι στο σκορ 67-55. Ήταν ένα σοκ από το οποίο δεν κατάφεραν να συνέλθουν οι Καταλανοί και γνώρισαν την ήττα με 85-74. Ο Ναντίρ Ιφί ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους και ακολούθησαν οι Λαμάρ Στίβενς (15) και Τζάστιν Ρόμπινσον (15). Καλύτερος για τη Μπαρτσελόνα, ο Τόρνικε Σενγκέλια με 11π., 3ρ., 4ασ.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-39, 55-67, 74-85
Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67
Εύκολο έργο είχε η Βαλένθια απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Η ισπανική ομάδα επικράτησε 82-67 και με 18-10 παραμένει στη διεκδίκηση μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων. Στο 7-21 βρίσκονται οι Γάλλοι.
Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα, οι γηπεδούχοι του Πέδρο Μαρτίνεθ πήραν από την αρχή προβάδισμα και στο τέλος της τρίτης περίοδου είχαν εξασφαλίσει διαφορά ασφαλείας με 19 πόντους (64-45). Έφτασαν στη νίκη με το τελικό 82-67 και κορυφαίους τον Ντάριους Τόμπσον με 14π. (4/5 τρίποντα) και Ζαν Μοντέρο με 14π. και 3ασ. «Όαση» για τη Βιλερμπάν ο Έντουϊν Τζάκσον με 20π. και 6/7 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-33, 64-45, 82-67
Μακάμπι - Μπάγερν 111-106Στο ματς που θα μπορούσε να είναι διαγωνισμός τριπόντων, η Μακάμπι... χαμογέλασε στο τέλος και επικράτησε της Μπάγερν με 111-106 στο Ισραήλ.
Με 20 τρίποντα για τος γηπεδούχους και 15 για τους φιλοξενούμενους, η ομάδα του Κάτας κατάφερε να πανηγυρίσει στην παράταση την 13η νίκη της και 3η σερί στη διοργάνωση. Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Ομπστ με 33 πόντους (8/13 τρίποντα), την ώρα που ο Μπλατ ήταν άστοχος με 6/6 τρίποντα!
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 51-45, 74-78, 99-99, 111-106
Σε αναμετρήσεις της 27ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)
Βαλένθια (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 74-85
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου
Παναθηναϊκός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (21:15)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Μονακό (Μονακό)–Μπασκόνια (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7
Ολυμπιακός 18-9
Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12
Παναθηναϊκός 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12
Μονακό (Μονακό) 15-12
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18
Παρτιζάν (Σερβία) 9-18
Παρί (Γαλλία) 9-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21
Εκκρεμούν
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (29η)
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα