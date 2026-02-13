Euroleague: Τις 18 νίκες έφτασε ο Ολυμπιακός που βλέπει κορυφή, διπλό της Παρί στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο

Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85

Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67

Μακάμπι - Μπάγερν 111-106

Σε αναμετρήσεις της 27ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Η Αναντολού Εφές εντυπωσίασε στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας εύκολα της Βίρτους Μπολόνια με 91-60, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Πρόκειται για την τρίτη σερί νίκη της ομάδας του Πάμπλο Λάσο, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 9-19, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 12-16, πέντε θέσεις κάτω από τη δεκάδα που οδηγεί στα Play In.Η Εφές μπήκε δυνατά, παίρνοντας προβάδισμα από την πρώτη περίοδο (22-19), και παρά την αντίσταση της Μπολόνια στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Λάσο κατάφερε να ξεφύγει με +8 στο ημίχρονο (43-35). Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη της Βίρτους και φτάνοντας σε διψήφιο προβάδισμα που έφτασε έως και τους 27 πόντους. Η Εφές διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, εκτόξευσε τη διαφορά στο +33 (86-53 στο 38΄) και πήρε άνετα τη νίκη με 31 πόντους διαφορά.Κορυφαίος των νικητών ο Κόουλ Σουίντερ με 22 πόντους και 6/7 τρίποντα, ενώ από τη Βίρτους διασώθηκαν οι Σμάιλαγκιτς και Μόργκαν, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60Η Μπαρτσελόνα «κοιμήθηκε» στην τρίτη περίοδο και υπέστη μέγα κάζο από την Παρί στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Eurolerague. Οι Γάλλοι που παίζουν για... την τιμή των όπλων (9-18) επικράτησαν 85-74, ενώ η «Μπάρτσα» με έξι ήττες στους τελευταίους 11 αγώνες, βρίσκεται στο 17-11.Η Παρί η οποία την περασμένη εβδομάδα έχασε μέσα από τα χέρια της τη νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ, ήταν απόψε πιο συγκεντρωμένη. Μπήκε στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 43-39 εις βάρος της, πέτυχε 28 πόντους, έπαιξε φανταστική άμυνα περιορίζοντας στους 12 τους γηπεδούχους και πήρε κεφάλι στο σκορ 67-55. Ήταν ένα σοκ από το οποίο δεν κατάφεραν να συνέλθουν οι Καταλανοί και γνώρισαν την ήττα με 85-74. Ο Ναντίρ Ιφί ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους και ακολούθησαν οι Λαμάρ Στίβενς (15) και Τζάστιν Ρόμπινσον (15). Καλύτερος για τη Μπαρτσελόνα, ο Τόρνικε Σενγκέλια με 11π., 3ρ., 4ασ.Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-39, 55-67, 74-85Εύκολο έργο είχε η Βαλένθια απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Η ισπανική ομάδα επικράτησε 82-67 και με 18-10 παραμένει στη διεκδίκηση μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων. Στο 7-21 βρίσκονται οι Γάλλοι.Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα, οι γηπεδούχοι του Πέδρο Μαρτίνεθ πήραν από την αρχή προβάδισμα και στο τέλος της τρίτης περίοδου είχαν εξασφαλίσει διαφορά ασφαλείας με 19 πόντους (64-45). Έφτασαν στη νίκη με το τελικό 82-67 και κορυφαίους τον Ντάριους Τόμπσον με 14π. (4/5 τρίποντα) και Ζαν Μοντέρο με 14π. και 3ασ. «Όαση» για τη Βιλερμπάν ο Έντουϊν Τζάκσον με 20π. και 6/7 τρίποντα.Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-33, 64-45, 82-67Στο ματς που θα μπορούσε να είναι διαγωνισμός τριπόντων, η Μακάμπι... χαμογέλασε στο τέλος και επικράτησε της Μπάγερν με 111-106 στο Ισραήλ.Με 20 τρίποντα για τος γηπεδούχους και 15 για τους φιλοξενούμενους, η ομάδα του Κάτας κατάφερε να πανηγυρίσει στην παράταση την 13η νίκη της και 3η σερί στη διοργάνωση. Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Ομπστ με 33 πόντους (8/13 τρίποντα), την ώρα που ο Μπλατ ήταν άστοχος με 6/6 τρίποντα!Τα δεκάλεπτα: 26-20, 51-45, 74-78, 99-99, 111-106Πέμπτη, 12 ΦεβρουαρίουΟλυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)Βαλένθια (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 74-85Παρασκευή, 13 ΦεβρουαρίουΠαναθηναϊκός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (21:15)Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Μονακό (Μονακό)–Μπασκόνια (Ισπανία)Παρτιζάν (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7Ολυμπιακός 18-9Βαλένθια (Ισπανία) 18-10Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12Παναθηναϊκός 16-11Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12Μονακό (Μονακό) 15-12Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18Παρτιζάν (Σερβία) 9-18Παρί (Γαλλία) 9-18Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21ΕκκρεμούνΧάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)Επόμενη αγωνιστική (29η)Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές21:30 Βίρτους Μπολόνια - ΜπαρτσελόναΠέμπτη 26 Φεβρουαρίου19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο21:15 Παναθηναϊκός - Παρί21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου