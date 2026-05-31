Πυρκαγιές: 365 πρόστιμα και 60 συλλήψεις μέσα σε πέντε μήνες - Το 90% αφορά εμπρησμούς από αμέλεια

Πρωταθλητές σε πρόστιμα και συλλήψεις η Αττική και η Ηλεία το 2025

Οι συνηθέστερες παραβάσεις

37 Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και η στρατηγική της ΔΑΕΕ

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία, καθώς ο Μάρτιος του 2025 συγκεντρώνει μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό περιστατικών (πρόστιμα και συλλήψεις), με 46%. Ακολουθούν ο Μάιος με 28% και ο Απρίλιος με 17%, ενώ πολύ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται τον Φεβρουάριο με 7% και τον Ιανουάριο με 3%.Αντίθετα, το 2026 η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι πολλές βροχοπτώσεις που επικράτησαν μέχρι και τις αρχές Μαΐου μετέθεσαν χρονικά την αυξημένη δραστηριότητα των πολιτών στην ύπαιθρο. Καθαρισμοί οικοπέδων, διαχείριση υπολειμμάτων βλάστησης, γεωργικές εργασίες και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν αργότερα σε σχέση με το 2025, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση να εμφανίζεται κυρίως τον Απρίλιο και τον Μάιο.Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΑΕΕ, για το 2026, ο Μάιος παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό περιστατικών, με 36%, ακολουθούμενος από τον Απρίλιο με 31% και τον Μάρτιο με 27%. Ο Φεβρουάριος κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, με 5%, ενώ ο Ιανουάριος εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό, με μόλις 1%.Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, για το 2025, η Αττική και η Ηλεία συγκεντρώνουν από 21% των προστίμων και των συλλήψεων, η καθεμία, γεγονός που, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, σχετίζεται με τις ξηρές και ανεμώδεις συνθήκες. Ακολουθούν η Εύβοια με 18%, η Αχαΐα με 14%, η Κέρκυρα με 13% και το Ηράκλειο με 12%. Σε γενικότερο επίπεδο η Αττική εξακολουθεί να μακράν συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό επιβάρυνσης, με 22% του συνόλου. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 14% και η Ανατολική Μακεδονία–Θράκη με 13%. Σημαντικά ποσοστά καταγράφονται επίσης στη Δυτική Ελλάδα με 11% και στην Πελοπόννησο με 8%.Η εικόνα αυτή, όπως τονίζουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, συνδέεται με την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, τη μεγάλη πυκνότητα κατοικημένων και περιαστικών περιοχών, τις ζώνες μίξης δασών και οικισμών, τις αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, αλλά και τη συχνή ανάγκη καθαρισμού οικοπέδων και διαχείρισης υπολειμμάτων βλάστησης. Ιδίως στην Αττική, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η πίεση είναι αυξημένη, καθώς συνυπάρχουν μεγάλος πληθυσμός, εκτεταμένες περιαστικές ζώνες, οικιστική διασπορά και υψηλή συχνότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων.Για το 2026, η εικόνα διαφοροποιείται, με περιοχές που είχαν λιγότερες βροχοπτώσεις και πιο ξηρές συνθήκες να εμφανίζουν δραστηριότητα. Η Μαγνησία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό περιστατικών, με 22%, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα και η Αχαΐα με 17%έκαστη. Η Βοιωτία συγκεντρώνει 16%, η Φθιώτιδα 15% και η Άρτα 11%.Όπως εξηγούν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η επιβάρυνση είναι δυναμική και εξαρτάται κάθε φορά από τον συνδυασμό καιρικών συνθηκών, εποχικών εργασιών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων και ανθρώπινης δραστηριότητας. Όπως διευκρινίζουν, όταν η βελτίωση του καιρού έρχεται νωρίτερα, όπως το 2025, η επικινδυνότητα και οι παραβάσεις εμφανίζονται ήδη από τον Μάρτιο. Όταν όμως οι βροχές και οι χαμηλές θερμοκρασίες επιμένουν, όπως το 2026, η επιβάρυνση μετατοπίζεται προς τον Απρίλιο και τον Μάιο, αντίστοιχα και η χωρική κατανομή των περιστατικών. Για το λόγο αυτό όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές οι έλεγχοι του Πυροσβεστικού Σώματος δεν είναι στατικοί ούτε τυπικά ημερολογιακοί αλλά προσαρμόζονται κάθε φορά στα πραγματικά δεδομένα κινδύνου, στις καιρικές συνθήκες και στην ένταση των υπαίθριων δραστηριοτήτων, με στόχο την έγκαιρη πρόληψη, την αποτροπή αμελών πράξεων και την άμεση επιβολή κυρώσεων όπου διαπιστώνεται παράβαση.Οι συνηθέστερες παραβάσεις που εντοπίζονται σχετίζονται κυρίως με καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες, υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου, μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη πυρκαγιάς.Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που απασχολούν συχνότερα τις ελεγκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες αφορούν:Ενέργειες με γυμνή φλόγα, δηλαδή: καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών,θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, τροχός, ηλεκτροκόλλησηαγροτικές και υπαίθριες εργασίες χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα και μη τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας,ενέργειες σε υπαίθριους χώρους κατά παράβαση των οδηγιών και των απαγορεύσεων.Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές, αυτό που διαπιστώνεται συχνά είναι ότι οι πολίτες υποτιμούν τον κίνδυνο. «Μια καύση υπολειμμάτων, μια εργασία με τροχό, μια απρόσεκτη αγροτική δραστηριότητα ή η απουσία βασικών μέτρων πυρασφάλειας μπορεί να φαίνονται μικρές παραλείψεις, όμως σε συνθήκες ξηρασίας, ανέμου και αυξημένης καύσιμης ύλης μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρό περιστατικό».Από φέτος, το ερευνητικό και ανακριτικό έργο της ΔΑΕΕ ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την ίδρυση των 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε όλη την επικράτεια. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί κομβικό βήμα στη νέα εποχή της υπηρεσίας, καθώς όπως προσθέτουν τα Κλιμάκια έρχονται να λειτουργήσουν ως η εξειδικευμένη παρουσία της ΔΑΕΕ στην περιφέρεια, φέρνοντας την ανακριτική γνώση πιο κοντά στον τόπο κάθε συμβάντος. Όπως υπογραμμίζεται από πηγές του ΠΣ με τα 37 Κλιμάκια, η ΔΑΕΕ αποκτά πλέον ένα νέο, εθνικό ανακριτικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να παρεμβαίνει πιο γρήγορα, πιο στοχευμένα και πιο αποτελεσματικά συμπληρώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ομοιομορφία του ανακριτικού έργου σε όλη τη χώρα.Η νέα στρατηγική της ΔΑΕΕ όπως εξηγούν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος στηρίζεται στην αρχή ότι «Με γνώση αντιμετωπίζουμε το έγκλημα του εμπρησμού». Ειδικότερα κατά τις αρμόδιες πηγές, η γνώση των αιτιών, η ανάλυση των δεδομένων και η αξιοποίηση των ευρημάτων κάθε πυρκαγιάς αποτελούν βασικά εργαλεία πρόληψης.Παράλληλα αυτό που επιδιώκεται να καταστεί σαφές είναι ότι πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή στην αμέλεια με τις αρμόδιες αρχές να τονίζουν ταυτόχρονα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος είναι συλλογική ευθύνη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βαθύτερη μετατόπιση από την απλή διαχείριση του συμβάντος προς τη συστηματική διερεύνηση, την ανάλυση των αιτίων και την πρόληψη μέσω της γνώσης. Στόχος, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές δεν είναι μόνο να διαπιστώνεται τι συνέβη μετά από μια πυρκαγιά, αλλά να αξιοποιούνται τα συμπεράσματα κάθε έρευνας για να αποτρέπονται νέες ενάρξεις στο μέλλον. Επιπλέον όπως σημειώνουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος το κύριο βάρος της πρόληψης πέφτει στην καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό η εντατικοποίηση των ελέγχων και της εφαρμογής της νομοθεσίας καταγράφεται και στα διοικητικά μέτρα με τις αρμόδιες αρχές να αναφέρουν ότι «όποιος παραβιάζει τα μέτρα πυροπροστασίας, όποιος εκτελεί επικίνδυνες εργασίες χωρίς προφυλάξεις, όποιος προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς από αμέλεια, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις».