Μπενίτεθ: Να βελτιωθούμε όσο περισσότερο γίνεται για να είμαστε 100% ανταγωνιστικοί με τον Ολυμπιακό

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις πριν τον μεγάλο αγώνα εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (08/02)