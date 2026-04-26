Νεκρός 36χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Εγνατία Οδό στο Δερβένι Θεσσαλονίκης
Στο σημείο παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων - Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, με το οποίο συγκρούστηκε η μοτοσικλέτα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στην Εγνατία Οδό στο ύψος Δερβενίου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία μηχανή συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 36χρονος μοτοσικλετιστής. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μοτοσικλετιστή στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και κατέληξε λίγο αργότερα.
Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.
Λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες οχήματα βρίσκονται ακινητοποιημένα έχοντας σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων. Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
