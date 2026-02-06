Μοντέλο από την Ιταλία «τρελάθηκε» με την ατμόσφαιρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ, βίντεο και φωτογραφίες

Η Τζούλια Ακάρντι είναι μεγάλη φαν του μπάσκετ και στο παρελθόν είχε κλέψει την παράσταση στο Κύπελλο Ιταλίας με το φιλί της σε Ιταλίδα δημοσιογράφο το οποίο έγινε viral