Μοντέλο από την Ιταλία «τρελάθηκε» με την ατμόσφαιρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Η Τζούλια Ακάρντι είναι μεγάλη φαν του μπάσκετ και στο παρελθόν είχε κλέψει την παράσταση στο Κύπελλο Ιταλίας με το φιλί της σε Ιταλίδα δημοσιογράφο το οποίο έγινε viral

Με όμορφες παρουσίες στην κερκίδα συνδυάστηκε η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telecom Center Athens». 

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη υπό το βλέμμα της εντυπωσιακής Ιταλίδας, ηθοποιού και μοντέλου, Τζούλια Ακάρντι, η οποία είναι γνωστή στην χώρα της για την αγάπη της στα αθλήματα. 


Η Τζούλια ταξιδεύει σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης και φυσικά στην Αθήνα την εντυπωσίασε η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. 

Η εντυπωσιακή Ιταλίδα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την μαγική βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Στη λεζάντα του βίντεο διηγήθηκε ότι φίλοι της λέγανε ότι η ατμόσφαιρα από τους πράσινους φιλάθλους είναι η καλύτερη και τώρα μπορεί να καταλάβει το γιατί. 


Πριν τρία χρόνια, η ηθοποιός και μοντέλο είχε γίνει viral καθώς φιλήθηκε στις κερκίδες γηπέδου την ώρα του τελικού Κυπέλλου Ιταλίας, με την αθλητική ρεπόρτερ Ελεονώρα Ινκαρντόνα. 


Τους δύο χώριζαν μπισκότα με επικάλυψη λευκής σοκολάτας σε σχήμα στικ τα οποία είχαν στο στόμα τους και όταν τα έτρωγαν θα έπρεπε να ενώσουν τα χείλη τους.


Με αφορμή αυτό, η κάμερα φυσικά είχε πάει πάνω στα δύο κορίτσια με τη σκηνή να κάνει τον γύρο του κόσμου. 


