Άταμαν μετά την ήττα στο Βελιγράδι: «Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, δεν είχαμε ενέργεια»
SPORTS
ΚΑΕ Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν

Άταμαν μετά την ήττα στο Βελιγράδι: «Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, δεν είχαμε ενέργεια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο physical παιχνίδι των Σέρβων, στα πολλά λάθη και στην απουσία του Ναν – «Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε τους στόχους μας»

Άταμαν μετά την ήττα στο Βελιγράδι: «Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, δεν είχαμε ενέργεια»
43 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός είδε το μομέντουμ από τη νίκη επί της Ρεάλ να χάνεται στο Βελιγράδι, όπου παραδόθηκε χωρίς αντίσταση στην Παρτίζαν, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός από το νικητήριο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν ήταν αρκετά για να κρατήσουν τους «πράσινους» σε τροχιά συνέχειας.

Ο Εργκίν Άταμαν ήταν απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του και στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε ανέλυσε τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα, μίλησε για τον Κέντρικ Ναν και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τους να κυνηγάει τους στόχους του.

Αναλυτικά

«Πολυ physical παιχνίδι και επιθετικό από την Παρτίζαν. Ο λόγος ίσως να είναι οτι ερχόμασταν από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ και χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Επίσης έχουμε βετεράνους στην ομάδα όπως ο Σλούκας και ο Γκραντ που τα έδωσαν όλα στην ομάδα. Δεν είχαμε ενέργεια να ματσάρουμε το physicality της Παρτίζαν».

Για τον Ναν και για την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει ο Ναν, περιμένουμε κάθε εβδομάδα το πότε θα επιστρέψει. Είμαι εδώ για να απαντήσω μόνο από γύρω από το παιχνίδι».

Για τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα: «Κάναμε πολλά λάθη. Χωρίς τον Ναν οι βασικοί μας είναι ο Σλούκας και ο Σορτς και οι παίκτες της Παρτίζαν έπαιξαν καλή άμυνα πάνω τους».

Για το σκηνικό με τον Ρογκαβόπουλο: «Είναι συναισθηματικό το κομμάτι του Ρογκαβόπουλου, είναι νορμάλ, μπορεί να συμβεί. Ήταν φορτισμένος από την πορεία του παιχνιδιού».

Για το αν ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να γυρίσει τον διακόπτη: «Όλες οι ομάδες είναι έτσι στην EuroLeague με μερικές εξαιρέσεις. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε τους στόχους μας».


Πηγή: www.gazzetta.gr
43 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης