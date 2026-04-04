Πυρά στην Κωνσταντοπούλου από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων: Τα πειθαρχικά Όργανα θα κάνουν την  δουλειά τους, είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ

« Έθιξε όλους τους δικηγόρους η συγκεκριμένη συνήγορος. Οι 279 δικηγόροι που παραστάθηκαν στην δίκη ήταν άψογοι εκτός από μία», είπε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, «πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί Δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου», επισήμανε η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την σημερινή συνεδρίασή της.



Την ίδια στιγμή η Ολομέλεια επέκρινε, χωρίς ωστόσο να κάνει ονομαστική αναφορά, την συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που έχει επιδείξει κατά τις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Εφετείου της Λάρισας και όχι μόνο, ενώ ο πρόεδρος της Ολομέλειας και πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος κατά της συνεδρίαση της Ολομέλειας είπε με νόημα ότι «τα πειθαρχικά όργανα θα κάνουν την δουλειά τους».







Ειδικότερα, ο κ. Κουτσόλαμπρος κατ΄ αρχάς συνεχάρη όλους δικηγόρους που παραστάθηκαν στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, για την αξιοπρεπή και με ορθό τρόπο παράσταση στην δίκη, τηρώντας τους δικονομικούς κανόνες με ευλάβεια. Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο δικηγόρο Αντώνη Ψαρόπουλο, ο οποίος έχασε τη 19χρονη κόρη του Μάρθη στο τραγικό δυστύχημα.



Όμως, δεν παρέλειψε ο πρόεδρος του ΔΣΑ να τονίσει ότι μόνο μια συνήγορος ευτέλισε τις δικηγορικές αρχές και βρέθηκε απομονωμένη από τους συναδέλφους της».



Αναφέρθηκε ακόμα από προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων, ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος τόσο εντός της Βουλής, όσο και σε σωρεία δικαστηρίων, επιδεικνύει ανάρμοστη και προσβλητική για το δικηγορικό σώμα συμπεριφορά, χωρίς να γίνεται κάτι, παρά το γεγονός ότι τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα να επεμβαίνουν για τις ανάρμοστες συμπεριφορές μέσα στις δικαστικές αίθουσες.



Άλλος πρόεδρος επισήμανε ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος «προσπαθεί να δημιουργήσει σταδιακά ένταση τεχνηέντως» και »με χυδαίο τρόπο προσπαθεί να εργαλοποιήσει την δίκη», ενώ δεύτερος πρόεδρος, τόνισε ότι «δεν θα μπούμε στο παιχνίδι που θέλει, η δίκη πρέπει και θα γίνει, η κυρία δυστυχώς λειτουργεί ως πρότυπο για ορισμένους νέους δικηγόρους».



Κλείσιμο



Τόσο ο κ. Κουτσόλαμπρος όσο και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάππας, αναφέρθηκαν στις λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκαν από την κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην δικαστική αίθουσα της Λάρισας, κάτι που δημιούργησε έντονες αντιδράσεις από τους λοιπούς προέδρους Συλλόγων για αυτή την συμπεριφορά της.



Παράλληλα, οι πρόεδροι των 63 Δικηγορικών Συλλόγων, σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι «η Ολομέλεια δεν πρόκειται να εργαλειοποιηθεί ούτε να υποκύψει σε ιδιοτελείς επιδιώξεις ή σκοπιμότητες. Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας» και προσθέτουν με νόημα:



«Οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία. Αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές».



Δεν παραλείπει να επισημάνει η Ολομέλεια ότι «το σύνολο των λοιπών πληρεξουσίων δικηγόρων (πλέον των 250) άσκησε τα καθήκοντά του, όπως επιβάλλει ο θεσμικός τους ρόλος και οφείλουμε να εξάρουμε τη στάση αυτή».



Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, η Ολομέλεια αναφέρεται τόσο στην κυρία Κωνσταντοπούλου χωρίς να κατονομάζεται, όσο και στην έδρα του δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας: «Το Δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης» και την ίδια στιγμή, προσθέτει η Ολομέλεια: «Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα πράξουν αυτά που τους αναλογούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού τους ρόλου συμβάλλοντας στην πρόοδο της δίκης. Η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου».



Η Ολομέλεια, κάνει ειδική αναφορά και στις πρόσφατες ανακοινώσεις δυο των δικαστικών Ενώσεων, υπογραμμίζοντας: «Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι δικαστικές ενώσεις δεν ένιωσαν την ανάγκη να παρέμβουν για τη βελτίωση των συνθηκών για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης, αλλά η κύρια μέριμνά τους είναι να εκδίδουν ανακοινώσεις με καταγγελτικό περιεχόμενο κατά των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και των θεσμικών τους οργάνων».



Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ολομέλειας έχει ως εξής:



«Η τραγωδία των Τεμπών συγκλόνισε την Ελληνική Κοινωνία.



Απαίτηση όλων η απόδοση δικαιοσύνης.



Μετά από τρία χρόνια, έφθασε η ώρα της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία οι Δικηγορικοί Σύλλογοι παρίστανται, όπως και στην προδικασία, προς υποστήριξη της κατηγορίας με σκοπό όχι μόνο την αναζήτηση της αλήθειας αλλά και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν.



Αυτονόητο είναι ότι, για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα πρέπει να υφίστανται οι προϋποθέσεις δίκαιης δίκης.



Δυστυχώς, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας επικράτησαν απαράδεκτες συνθήκες, οι οποίες δεν συνάδουν με το νομικό μας πολιτισμό και δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση δικαιωμάτων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.



Μετά από άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις της Ολομέλειας, τόσο προς τη Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας, όσο και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επήλθαν υλικοτεχνικές βελτιώσεις που επέτρεψαν, κατά την πρώτη μετά από διακοπή δικάσιμο, την πρόοδο της δίκης.



Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι δικαστικές ενώσεις δεν ένιωσαν την ανάγκη να παρέμβουν για τη βελτίωση των συνθηκών για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης, αλλά η κύρια μέριμνά τους είναι να εκδίδουν ανακοινώσεις με καταγγελτικό περιεχόμενο κατά των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και των θεσμικών τους οργάνων.



Η αλήθεια είναι ότι επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα παρακολούθησης της δίκης από τους διαδίκους – συγγενείς των θυμάτων και τραυματίες και η απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους καθώς επίσης και η αξιοπρεπής άσκηση του έργου των πληρεξουσίων δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού τους αλλά και των απαιτήσεων που δημιουργούνται από την ογκώδη δικογραφία.



Πέραν, όμως της εξασφάλισης της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, επιβάλλεται να αποφευχθούν συμπεριφορές, εντός ή εκτός της δικαστικής αίθουσας, από παράγοντες ή μη της δίκης, που δημιουργούν συνθήκες έντασης, καθυστερούν την πρόοδο της διαδικασίας και δημιουργούν κινδύνους αποπροσανατολισμού από το κύριο έργο που είναι η αναζήτηση της αλήθειας και μόνο αυτής.



Η Ολομέλεια δεν πρόκειται να εργαλειοποιηθεί ούτε να υποκύψει σε ιδιοτελείς επιδιώξεις ή σκοπιμότητες. Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας.



Οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία. Αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.



Επισημαίνουμε δε, ότι το σύνολο των λοιπών πληρεξουσίων δικηγόρων (πλέον των 250) άσκησε τα καθήκοντά του, όπως επιβάλλει ο θεσμικός τους ρόλος και οφείλουμε να εξάρουμε τη στάση αυτή.



Το Δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης.



Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα πράξουν αυτά που τους αναλογούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού τους ρόλου συμβάλλοντας στην πρόοδο της δίκης.



Η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου.



Το οφείλουμε στα θύματα του δυστυχήματος, στους τραυματίες και στους συγγενείς τους, στη Δικαιοσύνη, στην Κοινωνία, στην Ιστορία μας».