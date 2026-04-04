Μιρτσέα Λουτσέσκου: Η ενημέρωση των γιατρών για την κατάσταση της υγείας του

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας δίνει update για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Σε... επιφυλακή βρίσκονται οι Ρουμάνοι τις τελευταίες ώρες, μετά την ξαφνική είδηση πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο 80χρονος τεχνικός βρισκόταν εκεί, εξαιτίας ενός λιποθυμικού επεισοδίου που είχε υποστεί την περασμένη Κυριακή (29/3) στην προπόνηση της Εθνικής Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαίο να παραμείνει κλινήρης. Ωστόσο, ενώ η κατάστασή του είχε βελτιωθεί και περπατούσε μόνος του, το πρωί της Παρασκευής (3/4) οι γιατροί τον μετέφεραν σε ΜΕΘ, παρατηρώντας αυξημένη πίεση.

Ευτυχώς για τον ίδιο πρόλαβαν και του έσωσαν τη ζωή, κάνοντάς του αγγειοπλαστική επέμβαση. Από εκείνο το σημείο μέχρι και τώρα, βρίσκεται στην καρδιολογική μονάδα και υπό στενή παρακολούθηση, με το Νοσοκομείο πάντως να κάνει λόγο για σταθερή κατάσταση της υγείας του, ενώ με νέα ανακοίνωση το σήμερα το πρωί ζητά σεβασμό της ιδιωτικότητας και ενημερώνει πως υπάρχει «θετική δυναμική», βάσει ρεπορτάζ του Digisport.

Πηγή: www.gazzetta.gr
