Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο γυναικών πόλο επικρατώντας με 15-13 της Βουλιαγμένης στον τελικό, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκες διατήρησαν τον τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρσι στο΄ν Βόλο, επικρατώντας μετά από μεγάλη μάχη της Βουλιαγμένης
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για έβδομη φορά στην 9ετή ιστορία του θεσμού το κύπελλο υδατοσφαίρισης των γυναικών. Σε έναν τελικό αντάξιο των ονομάτων των δύο ομάδων και των πολιστριών που τις απαρτίζουν, οι "ερυθρόλευκες" επικράτησαν 15-13 της Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, στη Λάρισα, και διατήρησαν τον τίτλο που είχαν κερδίσει πέρυσι στο Βόλο.
Η Βουλιαγμένη ξεκίνησε τον τελικό με 3/3 στην παίκτρια παραπάνω (από ισάριθμες αποβολές που κέρδισε στα 2μ. η Γιάουστρα), όμως ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις με Σάντα και Νίνου, παρότι δεν αξιοποιούσε τις αποβολές που κέρδιζε. Η Κοτσιώνη σταμάτησε τη Σάντα στην κόντρα και η Φουράκη με σουτ από την περιφέρεια έδωσε ξανά προβάδισμα στον ΝΟΒ, αλλά η Νίνου κέρδισε πέναλτι στην κόντρα και η Τριχά διαμόρφωσε το 4-4 της πρώτης περιόδου.
Το δεύτερο οκτάλεπτο άρχισε με νέο χαμένο παραπάνω για τις "ερυθρόλευκες" (1/5 ως εκείνο το σημείο) κει νέο προβάδισμα για την ομάδα της Κικής Λιόση με πέναλτι της Μουλχάουτσεν. Η Σιούτη απάντησε άμεσα και η Σάντα έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα (6-5) στον Ολυμπιακό, ο οποίος ενδιάμεσα είχε χάσει και πέναλτι, με την Πλευρίτου να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Η Βουλιαγμένη συνέχισε να έχει το απόλυτο στην παίκτρια παραπάνω και ξαναπέρασε μπροστά 7-6 με τέρματα των Ξενάκη και Φουράκη, για να ισοφαρίσει η Μυριοκεφαλιτάκη σε 7-7, στο τέλος του ημιχρόνου.
Η Μουλχάουτσεν με πολύ ωραίο μακρινό σουτ πέτυχε το πρώτο γκολ της τρίτης περιόδου, αλλά στη συνέχεια ο ΝΟΒ έχασε δύο επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα (τη μία μάλιστα σε διπλό παραπάνω), ενώ έχασε οριστικά τη Φουντωτού με τρεις ποινές. Οι "ερυθρόλευκες" πήραν προβάδισμα 9-8 με δύο εύστοχα πέναλτι της Τριχά (το δεύτερο καταλογίστηκε μετά από challenge του Γιώργου Ντόσκα, για μαρκάρισμα της Ξενάκη πάνω στη Σάντα), όμως ξανά η Μουλχάουτσεν σε παίκτρια παραπάνω ισοφάρισε και η Γιάουστρα από τα 2μ. Έφεραν ξανά μπροστά τη Βουλιαγμένη. Ακόλούθησε γκολ της Σιούτη με λόμπα από την πεφιέρεια και, στην εκπνοή του τρίτου οκταλέπτου, η Πλευρίτου "έγραψε" το 11-10 υπέρ του Ολυμπιακού.
Η πειραϊκή ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στο +2 με τη Μυριοκεφαλιτάκη, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, για να ακολουθήσει γκολ της Πλευρίτου για το 13-10. Με αμφιλεγόμενο πέναλτι (που ήταν μάλιστα η τρίτη ποινή της Τριχά) η Μουλχάουτσεν μείωσε και λίγο αργότερα η διεθνής Ολλανδή έφερε ξανά το ματς στο γκολ (13-12). Με ένα τρομερό γυριστό από θέση φουνταριστού η Μυριοκεφαλιτάκη αποκατέστησε διαφορά δύο τερμάτων για τον Ολυμπιακό, 2΄33΄΄ πριν τη λήξη, η Σταματοπούλου έκανε καθοριστική απόκρουση σε διπλό παραπάνω και το κύπελλο "βάφτηκε" και φέτος ερυθρόλευκο, αφού το μόνο που κατάφερε ο ΝΟΒ ήταν να μειώσει στα 41 δευτερόλεπτα με τη Φουράκη.
Το τελικό 15-13 διαμορφώθηκε με πέναλτι της Μυριοκεφαλιτάκη, το οποίο καταλογίστηκε επειδή στα τελευταία δευτερόλεπτα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο η Ξενάκη, η οποία είχε αποβληθεί οριστικά με τρίτη ποινή.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη τον τυπικά γηπεδούχο Βουλιαγμένη): 4-4, 3-3, 3-4, 3-4
Διαιτητές: Μπουδραμής, Δασκαλοπούλου
Ο συνθέσεις:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού, Κρασσά, Γιάουστρα 3, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 5, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
