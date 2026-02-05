Η Σίτι «καθάρισε» τη Νιούκαστλ και έκλεισε ραντεβού με την Άρσεναλ στον τελικό του League Cup, δείτε τα γκολ
Η Σίτι «καθάρισε» τη Νιούκαστλ και έκλεισε ραντεβού με την Άρσεναλ στον τελικό του League Cup, δείτε τα γκολ
Οι Πολίτες νίκησαν 3-1 τις Καρακάξες στο «Έτιχαντ» και σε συνδυασμό και με το 2-0 του πρώτου αγώνα σφράγισαν το εισιτήριο για τις 22 Μαρτίου στο Γουέμπλεϊ
Πολύ εύκολα «καθάρισε» την πρόκριση στον τελικό του League Cup η Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας ως «κληρονομιά» το 2-0 του πρώτου αγώνα με τη Νιούκαστλ.
Οι «Πολίτες» επικράτησαν 3-1 και στο «Ετιχαντ» και πέρασαν στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ. Δύο γκολ πέτυχε ο Μάρμους (7΄,29΄) και ένα ο Ράιντερς (32΄) στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μείωσε στο 62΄ ο Ελάνγκα.
Τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχει ως εξής:
Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 3-1 (2-0)
Οι «Πολίτες» επικράτησαν 3-1 και στο «Ετιχαντ» και πέρασαν στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ. Δύο γκολ πέτυχε ο Μάρμους (7΄,29΄) και ένα ο Ράιντερς (32΄) στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μείωσε στο 62΄ ο Ελάνγκα.
Τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχει ως εξής:
Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 3-1 (2-0)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα