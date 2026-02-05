Η Σίτι «καθάρισε» τη Νιούκαστλ και έκλεισε ραντεβού με την Άρσεναλ στον τελικό του League Cup, δείτε τα γκολ
Η Σίτι «καθάρισε» τη Νιούκαστλ και έκλεισε ραντεβού με την Άρσεναλ στον τελικό του League Cup, δείτε τα γκολ

Οι Πολίτες νίκησαν 3-1 τις Καρακάξες στο «Έτιχαντ» και σε συνδυασμό και με το 2-0 του πρώτου αγώνα σφράγισαν το εισιτήριο για τις 22 Μαρτίου στο Γουέμπλεϊ

Η Σίτι «καθάρισε» τη Νιούκαστλ και έκλεισε ραντεβού με την Άρσεναλ στον τελικό του League Cup, δείτε τα γκολ
Πολύ εύκολα «καθάρισε» την πρόκριση στον τελικό του League Cup η Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας ως «κληρονομιά» το 2-0 του πρώτου αγώνα με τη Νιούκαστλ.

Οι «Πολίτες» επικράτησαν 3-1 και στο «Ετιχαντ» και πέρασαν στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ. Δύο γκολ πέτυχε ο Μάρμους (7΄,29΄) και ένα ο Ράιντερς (32΄) στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μείωσε στο 62΄ ο Ελάνγκα.



Τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχει ως εξής:

Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 3-1 (2-0)

