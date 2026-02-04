League Cup Αγγλίας: Η Άρσεναλ απέκλεισε την Τσέλσι και προκρίθηκε στον τελικό για 9η φορά στην ιστορία της, δείτε βίντεο
Οι Λονδρέζοι επικράτησαν με 1-0 των Μπλε και σε συνδυασμό με το 3-2 του πρώτου αγώνα έκλεισαν εισιτήριο για τις 22 Μαρτίου στο «Γουέμπλεϊ»
Στον τελικό του League Cup Αγγλίας για 9η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2018 προκρίθηκε η Άρσεναλ, καθώς νίκησε με 1-0 με την Τσέλσι στο "Emirates" και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 3-2 στον πρώτο αγώνα, έκλεισε το «εισιτήριό» της για το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου στο "Wembley" (17:00). Οι Λονδρέζοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Σίτι - Νιουκάστλ και θα επιδιώξουν την κατάκτηση της κούπας για πρώτη φορά από το 1993.
Η Τσέλσι πίεσε με όλες τις δυνάμεις της για να βρει ένα γκολ και να στείλει το ζευγάρι στην παράταση, όμως η άμυνα της Άρσεναλ είχε πολύ στιβαρή εικόνα ως τις καθυστερήσεις, όταν σε μία αντεπίθεση ο Κάι Χάβερτς πέρασε και τον γκολκίπερ και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχει ως εξής:
Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 04/02 (2-0)
