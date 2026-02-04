Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος 89-62: «Βαριά» ήττα στη Λιθουανία για το Eurocup
Κατέρρευσαν μετά το πρώτο δεκάλεπτο οι «κυανέρυθροι» – Κυρίαρχοι οι Λιθουανοί με «διπλό» Αϊμάκ και εκτελεστή Μόρις
Δεν τα κατάφερε ο Πανιώνιος κόντρα στη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία και ηττήθηκε με 89-62. Οι «κυανέρυθροι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση με τους Λιθουανούς να οδηγούνται με ευκολία στη νίκη, για την 17η αγωνιστική του Β' ομίλου στο Eurocup.
Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος: Το ματς
Με 6-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι δείχνοντας διάθεση να ελέγξουν το ματς από νωρίς, μάλιστα στη συνέχεια με 8-2 επιμέρους έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 18-6 στο 6ο λεπτό του αγώνα. Ο Πατρίκης ήταν εκείνος που μείωσε στους 5 για τους «κυανέρυθρους» (19-14), όμως μέσω του Μόρις η Λιετκαμπέλις διατήρησε την υπεροχής της κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 23-14.
Γκίκας και Κρουζέρ πήραν τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο ροκανίζοντας ξανά τη διαφορά στους 5 (28-23), όμως οι γηπεδούχοι έχτισαν ξανά διψήφια διαφορά (36-25). Με άλλο ένα επιμέρους 10-2 η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 19 πόντους (46-27) με τη βοήθεια του Μόρις κλείνοντας ιδανικά το πρώτο ημίχρονο.
Μετά την ανάπαυλα, η αναμέτρηση συνέχισε στο ίδιο τέμπο με τη διαφορά όλο και να αυξάνεται. Το φράγμα των 20 πόντων είχε ξεπεραστεί, παρά τις προσπάθειες των Τόμασον και Γόντικα (64-42). Τόμασον, Κρούζερ και Λέμον μείωσαν στους 19 (67-48), αλλά όλα έμοιαζαν να έχουν κριθεί.
Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-27, 65-42, 89-62
Οι συνθέσεις:
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Τσάνακ): Άιμακ 19, Μόρις 16 (4), Μπιτσκάουσκις 4, Φουρμαναβίτσιους 5, Μούτιτς 3, Κουλαμάε 19 (5), Μαλντούνας, Φλάουερς 12, Κουλιέσα, Λαβρινοβίτσιους, Ντανουσεβίτσιους 11 (1).
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 10, Λέμον 8, Τέιλορ 3 (1), Οικονομόπουλος, Γόντικας 5, Τόμασον 16 (1), Κρούζερ 8, Πατρίκης 9 (1), Γκίκας 3 (1).
