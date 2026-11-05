Χαστούκια και ξυλοδαρμοί παιδιών σε παιδικό σταθμό στην Ιταλία: Συνελήφθη η 55χρονη διευθύντρια
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Ιταλία Κακοποίηση ανηλίκων παιδικός σταθμός Σύλληψη

Χαστούκια και ξυλοδαρμοί παιδιών σε παιδικό σταθμό στην Ιταλία: Συνελήφθη η 55χρονη διευθύντρια

Στη Μόντσα, οι κάμερες που είχαν εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις κατέγραψαν τις κακοποιήσεις

Χαστούκια και ξυλοδαρμοί παιδιών σε παιδικό σταθμό στην Ιταλία: Συνελήφθη η 55χρονη διευθύντρια
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Στη σύλληψη μιας 55χρονης διευθύντριας παιδικού σταθμού στη Μόντσα της Ιταλίας προχώρησαν οι καραμπινιέροι, έπειτα από έρευνα για επανειλημμένα περιστατικά κακοποίησης παιδιών που φιλοξενούνταν στη δομή.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η γυναίκα φέρεται να ασκούσε σωματική βία σε βάρος των ανηλίκων, χαστουκίζοντάς τα, τραβώντας τα με δύναμη και χτυπώντας τα. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται πριν από μερικούς μήνες, όταν γονείς παιδιών υπέβαλαν καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Εισαγγελία της Μόντσα διέταξε την εγκατάσταση συσκευών καταγραφής ήχου στους χώρους του παιδικού σταθμού. Όπως ανακοίνωσαν οι καραμπινιέροι, το υλικό που συγκεντρώθηκε επέτρεψε στους ερευνητές να τεκμηριώσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά της 55χρονης.

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